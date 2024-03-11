Завершается прием заявок на ДЭГ

Сегодня, 11 марта, последний день для подачи заявления на участие в дистанционном электронном голосовании или о смене избирательного участка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
До 23:59 на портале gosuslugi.ru можно подать заявление на онлайн-голосование (ДЭГ) или выбрать любой удобный избирательный участок страны вне зависимости от места регистрации.
Подать заявление о голосовании по месту нахождения также можно в МФЦ, через территориальные или участковые комиссии.
Проголосовать через ДЭГ можно будет с 8.00 15 марта до 20.00 17 марта.
Тех, кто выбрал онлайн-голосование, исключают из списка, и проголосовать на участке эти люди в этой кампании не смогут.
В случае трудностей можно позвонить по телефону горячей линии Избирательной комиссии Псковской области: 88002227260, или прийти на любой избирательный участок и попросить помощи у членов комиссий.
Напомним, по данным на 4 марта 63 тысячи псковичей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.