На участие в ДЭГ в Псковской области подали уже свыше 63 тысяч заявлений

На участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ в Псковской области подали уже свыше 63 тысяч заявлений. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Гайд-парк» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он напомнил, что заявления на участие в ДЭГ можно подать до 11 марта. Тех, кто выбрал онлайн-голосование, исключают из списка, и проголосовать на участке эти люди в этой кампании не смогут.
Проголосовать через ДЭГ можно будет с 8.00 15 марта до 20.00 17 марта. В случае трудностей можно позвонить по телефону горячей линии Избирательной комиссии Псковской области: 88002227260, или прийти на любой избирательный участок и попросить помощи у членов комиссий.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.