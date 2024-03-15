Политика

Выборы президента России важны для всего мира — эксперт из Турции

Результаты выборов президента России важны для всего мира, в том числе для Турции. Об этом сообщил эксперт, генеральный директор компании Armoni, заместитель председателя Ассоциации русской культуры Ахмет Экши (Турция) в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре ПЛН и радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Выборы в России - этот выбор много значит для мира и для Турции в том числе. Это очень большое событие, важный выбор, и я очень благодарен за возможность присутствовать на этом событии. Хочется пожелать России и российскому народу, чтобы их выбор был хорошим и везучим», - сказал Ахмет Экши.

Он добавил, что не понаслышке знаком с российской культурой — в детстве Ахмет Экши читал книги Александра Пушкина, Федора Достоевского и других российских писателей, был знаком с певцом Иосифом Кобзоном.

Напомним, 11 представителей из 10 стран в течение трех дней посетят избирательные участки в Псковской области, в том числе мобильный пункт организации голосования, организованный для граждан РФ, проживающих за пределами территории страны.