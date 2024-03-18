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Политика

Итоги выборов подвел псковский омбудсмен Дмитрий Шахов

19.03.2024 15:13|ПсковКомментариев: 0

В заключительный день выборов президента России региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов посетил ряд участковых избирательных комиссий от Круппа до Себежа, проехав за день в общей сложности более 600 км по дорогам Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

Во время посещения избирательных комиссий особое внимание обращалось на обеспечение фундаментальных избирательных прав, гарантированных Конституцией России и нормами международного права (например, Всеобщей декларацией прав человека и Пактом о гражданских и политических правах, принятых Генеральной Ассамблеей ООН). Особое внимание было уделено безопасности граждан на избирательных участках, это касалось как самих избирателей, так и членов участковых комиссий. С этой задачей, как считает псковский омбудсмен, правоохранительные органы справились на отлично. «Таких безобразных эксцессов, направленных на воспрепятствование избирательным правам граждан, какие, к сожалению, были в других регионах, в Псковской области удалось избежать», - отметил Дмитрий Шахов.

Непростая ситуация, по мнению регионального омбудсмена, сложилась на международных пунктах пропуска через государственную границу. Власти Латвии и Эстонии в несколько раз сократили число мест, где можно было проголосовать. Остались лишь посольства в Риге и Таллине. «К сожалению, власти сопредельных государств, хотя и не в прямую, но всё же делали попытки воздействовать на желание наших граждан воспользоваться своими избирательными правами, предусмотренными, в том числе, и нормами международного права, и проголосовать на выборах президента России. На границе шел жесткий контроль с той стороны, и главным вопросом при переходе границы был: "Зачем вы идёте в Россию?" Предполагаю, что были задействованы и технические средства контроля со стороны сопредельных государств. Всё это, конечно, не вписывается в международные стандарты, которые должны гарантировать неукоснительное обеспечение любым государством, подписавшим Пакт о гражданских и политических правах, соблюдение и обеспечение избирательных прав для граждан других государств без какой-либо дискриминации. Мы с представителем МИД России в Пскове Сергеем Ефименко перед голосованием 15-17 марта 2024 года пытались обратить на это внимание представителей органов власти сопредельных государств о недопустимости таких действий, которые нарушают международное право. И как оказалось впоследствии, именно на это и обратила внимание официальный представитель управления Верховного комиссара по правам человека ООН Элизабет Троссел, которая отметила, что "все государства имеют право принимать меры для обеспечения общественной безопасности и порядка. Однако любые шаги должны быть объективно обоснованы и применяться недискриминационным образом"», - рассказал Дмитрий Шахов.

Тем не менее российские граждане переходили границу и, «несмотря на возможные репрессии в будущем, проявляя реальное мужество», всё же воспользовались местами для голосования в приграничных районах. Так, например, только на одном мобильном избирательном участке, расположенном около МПП «Бурачки» в Себежском районе своим правом воспользовались более 1000 граждан России. Примерно аналогичные цифры были и на других подобных участках. Всего своим правом удалось воспользоваться более 6000 граждан России, проживающих временно или постоянно за рубежом. «Всё это подтверждает правильность решения ЦИК РФ и нашей областной избирательной комиссии, которые смогли не только гарантировать, но и реально обеспечить на высоком уровне такое голосование. При этом все проголосовавшие в эти три дня действительно попали в праздничную атмосферу, которую им создали избирательные комиссии совместно с органами местного самоуправления», - продолжил псковский омбудсмен.

Аналогичная праздничная атмосфера создавалась и на основных избирательных участках, где были интересные нововведения - детские уголки. Как рассказали в беседе с уполномоченным по правам человека члены избирательных комиссий и сами избиратели, приходившие с детьми, это удачное решение, которое понравилось как детям, так и их родителям.

Не осталось без внимания со стороны псковского уполномоченного по правам человека и соблюдение избирательных прав граждан жителей Псковской области, которые должны были обеспечивать участковые избирательные комиссии. На тех участках, на которых побывал псковский омбудсмен, помимо оценки правомерности осуществления избирательных процедур на соответствие российским и международным стандартам соблюдения избирательных прав, Дмитрий Шахов выяснял мнение об организации и проведении выборов у наблюдателей, которые были на каждом избирательном участке.

Региональный омбудсмен отметил, что практически везде, где он был, независимое наблюдение за ходом голосования осуществляли только наблюдатели, назначенные Общественной палатой Псковской области и кандидатом в президенты РФ Владимиром Путиным, а также политической партией «Единая Россия». На всех иных выборах присутствие наблюдателей как от кандидатов, так и от политических партий было более значительным.

Возможно, политические партии и кандидаты безоговорочно доверяют избирательной системе России, но при этом, по мнению Дмитрия Шахова, демократические процедуры требуют от политических партий более значимого участия на всех стадиях избирательного процесса, в том числе и такого важного, как наблюдение за подсчетом голосов, чтобы в дальнейшем исключить всякие инсинуации на этот счет. Тем более, как подчеркнул псковский омбудсмен: «Главная цель любых выборов в демократической стране, чтобы каждый голос был учтен точно так, как выразил своё мнение избиратель».

Впервые на выборах президента России в Псковской области работала мониторинговая миссия уполномоченного по правам человека в РФ

За время выборов президента России к уполномоченному по правам человека в Псковской области жалоб на нарушения прав со стороны избирательных комиссий, иных должностных лиц не поступало. Те обращения, которые поступили, были своевременно разрешены, в том числе и в оперативном взаимодействии по ряду вопросов с региональной избирательной комиссией. Они касались как реализации избирательных прав беженцев с Украины, получивших российское гражданство и пребывающих на территории Псковской области, так и прекративших свою деятельность средств массовой информации, но неожиданно пожелавших освещать выборы без законных оснований, добавил Дмитрий Шахов.

Пресс-портрет
Шахов Дмитрий Владимирович
Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
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