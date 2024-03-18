Статус старейшей партии не помог ЛДПР на выборах президента — Игорь Сопов

ЛДПР — старейшая партия, однако ее кандидат на выборах президента России пока имеет небольшую узнаваемость, и статус старейшей партии Леониду Слуцкому не помог набрать голоса избирателей, считает председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
Говоря о кандидате от КПРФ Николае Харитонове, гость студии заметил, что он также имеет относительно низкую узнаваемость. И несмотря на то, что у коммунистов есть ядерный электорат, который поддерживает КПРФ на выборах, частая смена кандидатов не сплачивает избирателей, что отражается на результатах голосования.