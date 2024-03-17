Политика

Чемпион Европы по самбо Владимир Владимиров вместе с семьей проголосовал на выборах президента России

Региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Zа самбо», председатель региональной федерации дзюдо, чемпион Европы, руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров вместе с семьей проголосовал на выборах президента России. Свой выбор он сделал на избирательном участке в школе №1 Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Фотография: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

«В этом году впервые в истории нашей страны выборы президента Российской Федерации проходят на протяжении трех дней. Рад этой возможности, считаю, что это очень правильно. Вчера, например, я находился в командировке, но сегодня у нас есть возможность вместе с семьей сходить на избирательный участок. Для нас посещение участка – это многолетняя традиция. И я, и моя супруга росли в тех семьях, где наши родители всегда брали нас на участки, для нас это было праздником, мы, будучи детьми, осознавали нашу сопричастность к чему-то важному, серьезному. Родители доверяли нам опустить в избирательную урну заветный листок с их выбором, и мы все вместе счастливые, с чувством выполненного долга выходили с участка, заходили в буфет. Теперь эту традицию мы передаем своим детям. Время идет и ускоряется, технологии развиваются, дистанционное электронное голосование имеет свои плюсы, но мы выбирали классический вариант голосования, и пришли на участок, чтобы сделать свой выбор в пользу нашего будущего, будущего нашей страны, наших детей», – отметил Владимир Владимиров.

Голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Голосование длится три дня и завершится сегодня, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.