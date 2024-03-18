Политика

Рейтингомер: отставка, предостережение от прокуратуры и неприятности на выборах

Категорически всех приветствую! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон за неделю, на которой выбирали президента.

Но, как говорится, не выборами едиными - были и другие заслуживающие внимания поводы. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Евгений Скачков

Самую низкую оценку минус пять получает Евгений Скачков, который покинул пост главного архитектора Пскова. За четыре с половиной года он так и не сумел оправдать определенные надежды, которые на него возлагались. Как архитектор, организатор современной планировки города, грамотного развития городских пространств господин Скачков себя не проявил.

-4 Андрей Ермаков

Минус четыре заносим в дневник руководителя областного комитета по образованию Андрея Ермакова. Он получил предостережение от областной прокуратуры о недопустимости нарушения бюджетного законодательства - в связи с выявленными рисками несоблюдения сроков строительства и модернизации зданий школ в Пскове, Гдове, Себеже, Пыталовском и Печорском муниципальных округах.

-3 Андрей Беляев

Минус три ставим главе администрации Великих Лук Андрею Беляеву. Во-первых, за скандал вокруг сюжета на тему ветхого жилья в программе на Первом канале накануне президентских выборов. Во-вторых - из-за того, что в Великих Луках зафиксирована самая низкая явка на президентских выборах - всего 58 процентов и наихудший процент за «основного кандидата», что чревато неприятностями при разборе полетов, который наверняка будет проводить областное руководство.

-2 Антон Минаков

Минус два получает региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков. Причина в том, что партийный кандидат на президентских выборах Леонид Слуцкий занял последнее, четвертое место и уступил Николаю Харитонову (КПРФ) и Владиславу Даванкову («Новые люди»). Та же картина, что в целом по стране, зафиксирована и в Псковской области: в регионе, где Жириновский и его партия некогда набирали рекордные проценты, теперь - только четвертое место и три процента с копейками.

-1 Валерий Зайцев

Минус один уходит в Печоры главе администрации муниципального образования Валерию Зайцеву. Как сообщают масс-медиа, суд взыскал с администрации более семидесяти тысяч рублей за упавшее на машину дерево: оно росло недалеко от проезжей части и упало на автомобиль во время его движения.

0 Олег Брячак

Нейтральная оценка 0 достается бизнесмену, депутату Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия - За правду» Олегу Брячаку. С одной стороны, компанию «Монолит» не стали признавать банкротом, с другой стороны - ситуация в его бизнесе по-прежнему остается очень непростой.

+1 Наталья Тудакова

+1 получает экс-депутат областного Собрания, бывший зампредседателя регионального комитета по труду и занятости Наталья Тудакова, получившая новое назначение. В Псковской области создан Центр содействия переселению «Соотечественник» – организация, которая будет оказывать комплекс услуг в режиме «одного окна» для людей, которые приезжают в регион по госпрограмме переселения. Руководителем центра и назначена госпожа Тудакова, ранее курировавшая это направление работы в комитете по труду и занятости Псковской области.

+2 Михаил Герасимов

Плюс два заработал директор автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"» Михаил Герасимов. Положительную оценку ему ставим за итоги первого организационного этапа работы и открытость руководителя в отношениях с региональными средствами массовой информации.

+3 Антон Дымов

Строчкой выше, на плюс три, расположился генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов. Как и прежде он проявляет активность, продолжает поездки по региону, намедни стал участником церемонии запуска газа в домовладение жительницы деревни в Псковском районе - попил чай с хозяйкой. Подход Дымова гораздо больше импонирует людям, чем подход его предшественника на посту руководителя компании.

+4 Игорь Сопов

Плюс четыре заслужил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Как отмечают обозреватели, финишировавшая президентская кампания в регионе прошла штатно, без грубых нарушений и разного рода ЧП, что можно было наблюдать в других субъектах федерации. Понятно, что возможным это стало благодаря четкой и эффективной работе коллектива во главе с Игорем Соповым.

+5 Александр Серавин

Максимально высокую оценку +5 получает политический вице-губернатор Александр Серавин, в очередной раз показавший умение решать сложные задачи в самых разных условиях. По итогам избирательной кампании Псковская область показала один из лучших в СЗФО результатов в плане поддержки президента Владимира Путина (порядка 85%), а по уровню явки регион находится на шестом месте в округе. Показанные результаты являются самыми высокими за всю историю президентских выборов в Псковской области.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!