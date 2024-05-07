Политика

Армен Мнацаканян: Муниципальная реформа в Псковской области идет ровно

Муниципальная реформа в Псковской области идет ровно, люди в ранее преобразованных муниципалитетах довольны. Об этом заявил лидер фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян в ходе внеочередной сессии 7 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Эту песню, которую вы (члены фракций «Яблоко» и КПРФ – ред.) рассказываете, мы уже слышали, когда образовывали округа в прошлом году. Якобы это убивает местное самоуправление, народ отдаляется от власти – ничего подобного», - сказал Армен Мнацаканян.

По его словам, Новоржевский муниципальный округ после преобразования «начал жить».

«Все это старая песня о новом. Не надо всех путать, все работает, люди довольны, муниципальная реформа идет ровно, никаких проблем», - сказал он.

Депутат также призвал региональное отделение «Яблока» «перестать закидывать прокуратуру жалобами на действия главы Новоржевского округа» и заметил, что сегодняшняя власть «исправляет огрехи предыдущей главы».

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.