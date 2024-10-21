Политика

Валентина Матвиенко вручила удостоверение сенатора Наталье Мельниковой

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко вручила удостоверение новому сенатору от Псковской области Наталье Мельниковой.

Фото: Совет Федерации

Вручение прошло на 577-м пленарном заседании Совета Федерации.

Напомним, псковские депутаты делегировали Наталью Мельникову на должность сенатора Российской Федерации - представителя от Псковского областного Собрания депутатов.

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Необходимость в избрании нового сенатора возникла в связи с назначением на должность временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай Андрея Турчака, с 2017 по 2024 год представлявшего Псковскую область в Совете Федерации. 3 октября Андрей Турчак вступил в должность главы Республики Алтай.