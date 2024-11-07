Виктор Антонов: Управленцы прежде всего должны быть профессионалами

Управленцы на региональном и муниципальном уровнях прежде всего должны быть профессионалами, при этом не так важно, местный это управленец или приезжий. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов высказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM.
А управленцы такого масштаба как губернаторы, главы районов и муниципальных образований, продолжил депутат, совсем не обязательно должны быть местными, главное - их профессиональные качества.
«Нет, прежде всего он должен быть профессионалом. Профессионал-управленец», - подчеркнул парламентарий.