Политика

Виктор Антонов: Управленцы прежде всего должны быть профессионалами

Управленцы на региональном и муниципальном уровнях прежде всего должны быть профессионалами, при этом не так важно, местный это управленец или приезжий. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов высказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Всё зависит от подготовленности человека к тому делу, к которому его приставляют. Я имею в виду, чем управляют и как управляют. Специалист он или не специалист, готов он к этому или не готов. По большому счету, я не вижу разницы: приезжий или местный. Есть что-то в том, что "лифт" должен быть, человек должен расти, но это в большей степени касается предприятий, учреждений, больниц. Здесь, на мой взгляд, очень желательно, чтобы это происходило и с коллективом, этот рост», - сказал Виктор Антонов.

А управленцы такого масштаба как губернаторы, главы районов и муниципальных образований, продолжил депутат, совсем не обязательно должны быть местными, главное - их профессиональные качества.

«Нет, прежде всего он должен быть профессионалом. Профессионал-управленец», - подчеркнул парламентарий.