Политика

«Единая Россия» презентовала свою работу псковским старшеклассникам

Форум старшеклассников «Голос молодежи» прошел в «Точке кипения» в Пскове 13 ноября. Урок для молодежи, которая интересуется процессом организации выборов и деятельностью избирательных комиссий, провели представители разных политических партий. «Единую Россию» представила заместитель руководителя регионального исполнительного комитета - начальник отдела агитационно-пропагандисткой работы Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Галина Никитина.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», сначала она коротко рассказала об истории зарождения партии, об этапах ее становления. А затем в очень легкой игровой форме блиц-опроса вместе с участниками форума обозначила основные задачи в работе партии, приоритетные направления, партпроекты.

Сложным оказалось для детей без помощи смартфона назвать количество депутатов фракции «Единой России» в Государственной Думе, областном Собрании и Псковской городской Думе.

С уверенностью можно сказать, что после такого живого экскурса в политическое пространство школьники запомнят основные направления работы «Единой России», отметили в отделении.

В работе форума, который открылся в Пскове 13 ноября, принимали участие 85 учащихся 10-х и 11-х классов из Псковской области. Мероприятие, организованное при поддержке Центральной избирательной комиссии РФ и правительства Псковской области, стало первой площадкой для школьников, интересующихся процессом организации выборов и деятельностью избирательных комиссий.

В открытии форума принял участие глава региона Михаил Ведерников, который подчеркнул важность вовлечения молодежи в политическую жизнь и формирования активной гражданской позиции.

В ходе работы секций форума старшеклассники получили уникальную возможность познакомиться с работой Избирательной комиссии Псковской области, пообщаться с представителями региональных отделений политических партий и узнать об их программах и направлениях деятельности. Мероприятие направлено на повышение компетенций и знаний молодежи в области избирательного процесса.