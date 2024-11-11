Политика

Муниципальная реформа: контуры третьего этапа

До конца 2024 года остается еще целых полтора месяца, а одна из основных тем политической жизни нашего региона в следующем 2025-м уже очевидна. На прошедшем в минувший вторник заседании правления ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» главы ряда районов высказали предложения, касающиеся, говоря языком официального пресс-релиза, «трансформации модели управления территориями». Речь идет о продолжении муниципальной реформы, начатой в Псковской области в прошлом году.

Напомним, первопроходцами выступили восемь районов - Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский. Еще пять (Бежаницкий, Дновский, Плюсский, Порховский и Усвятский) стали участниками преобразований в муниципальные округа в этом году. Второй этап реформы проходит в настоящее время: сформированные по итогам сентябрьских выборов собрания депутатов во вновь образованных округах уже избрали глав из числа участников конкурсов — в эти дни муниципальные управленцы вступают в должности и, не сомневаюсь, прислушиваются к напутствиям тех коллег, которые уже год работают по новой модели.

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Все однозначно высказываются в пользу преобразования районов в муниципальные округа, отмечая эффективность централизованного управления, удобство единообразия имущественных и финансовых решений, а также централизации кадровой службы и службы закупок.

Собственно, об этих плюсах говорили и участники уже упомянутой встречи членов «Совета муниципальных образований Псковской области», на которой прозвучали очередные предложения. Губернатор Михаил Ведерников и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов инициативу с мест ожидаемо поддержали — иначе и быть не могло: региональные власти с самого начала выступали за проведение реформы.

Во вторник первые лица региональной власти выступили в поддержку постепенного перехода к системе управления в форме муниципальных округов в оставшихся районах Псковской области. Они также поддержали возможность установления для всех муниципалитетов единого способа избрания главы муниципального образования представительным органом муниципалитета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. За данные инициативы на заседании члены правления ассоциации проголосовали единогласно.

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Выступая перед коллегами, Михаил Ведерников подчеркнул, что преобразование районов в муниципальные округа — это требование времени: «Районная модель управления на сегодня уже не актуальна и не оптимальна».

Он также отметил большую эффективность муниципальных округов по реализации национальных проектов.

«Те, кто перешли на новую систему управления, в рейтинге по нацпроектам поднялись в среднем на 5–7 пунктов. Это говорит о том, что инструментов и контроля стало больше. Кроме того, Совет Федерации поддержал наши предложения о включении 25-ти населенных пунктов в список опорных. На этом будет выстраиваться большой пласт работы на местах. И в системе округа это будет работать более эффективно», — сказал Михаил Ведерников.

Еще одним аргументом в пользу перехода к округам губернатор назвал единообразие системы муниципального управления во всем регионе. А спикер регионального Александр Котов из множества плюсов особо отметил становление четкой и ответственной вертикали власти, что удобно и понятно, в первую очередь, для жителей населенных пунктов. И неудивительно, что в большинстве муниципальных образований уже пошли по пути проведения преобразований. Для Великолукского района, который пока не вошел в число участников реформы, тема муниципальной реформы также актуальна, об этом заявил глава муниципалитета Алексей Кузьмин.

«Уже в следующем году наш район станет муниципальным округом с единой системой управления. Администрации сельских поселений станут территориальными отделами, но для жителей ничего не изменится. Также в 2025 году пройдут выборы в районное Собрание депутатов. Преобразование районов в муниципальные округа, действительно, требование времени и необходимая инициатива», - пояснил Алексей Кузьмин.

Новосокольнический район также станет округом, рассказал глава муниципалитета Виталий Соловьев. «Планируется, что в следующем году Новосокольнический район также затронут изменения, и мы станем округом. Губернатор Михаил Юрьевич Ведерников отметил, что после перехода на новую систему организации власти на местах округа показывают более высокие результаты», - сказал муниципальный руководитель.

Таким образом, процесс преобразования районов в округа в Псковской области будет продолжен. Как и прежде мы будем внимательно наблюдать за ходом реформы, которая, по мысли ее инициаторов, позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков.

Александр Мельников

Фото пресс-службы правительства Псковской области