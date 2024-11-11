Политика

Куньинский район планируют преобразовать в муниципальный округ

Куньинский район может стать муниципальным округом в следующем году, сообщил глава района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

«Для нашего района такая реформа тоже назрела: в малочисленных поселениях средств не хватает даже на содержание администраций поселений, не говоря уже об исполнении ими законных полномочий. Следующий год для нашего района выборный (избираются все депутаты муниципального уровня), считаю, что это удобный момент для преобразования в округ», - написал Олег Лебедев.

Он добавил, что в ближайшее время обсудит этот вопрос с главами поселений.

Ранее Олег Лебедев принял участие в заседании Ассоциации муниципальных образований Псковской области, где главы муниципальных округов поделились положительным опытом преобразования районов в округа.