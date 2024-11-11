Политика

Михаил Ведерников и Александр Котов выступили в поддержку преобразования всех оставшихся районов в округа

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поддержали ряд предложений глав муниципальных образований региона, связанных с трансформацией модели управления территориями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Инициативы были озвучены на заседании правления ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», которое прошло во вторник, 12 ноября, в Доме молодежи города Пскова.

В первую очередь глава региона и спикер областного парламента выступили в поддержку постепенного перехода к системе управления в форме муниципальных округов в оставшихся районах Псковской области. Они также поддержали возможность установления для всех муниципалитетов единого способа избрания главы муниципального образования представительным органом муниципалитета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. За данные инициативы на заседании члены правления ассоциации проголосовали единогласно.

Глава региона отметил, что преобразование районов в муниципальные округа — это требование времени: «Районная модель управления на сегодня уже не актуальна и не оптимальна».

Михаил Ведерников также обратил внимание на большую эффективность муниципальных округов по реализации национальных проектов. «Те, кто перешли на новую систему управления, в рейтинге по нацпроектам поднялись в среднем на 5–7 пунктов. Это говорит о том, что инструментов и контроля стало больше. Кроме того, Совет Федерации поддержал наши предложения о включении 25-ти населенных пунктов в список опорных. На этом будет выстраиваться большой пласт работы на местах. И в системе округа это будет работать более эффективно», — подчеркнул губернатор.

Еще одним аргументом в пользу перехода к округам губернатор назвал единообразие системы муниципального управления во всем регионе.

Александр Котов из множества плюсов трансформации процессов управления в муниципалитетах отметил становление четкой и ответственной вертикали власти, что удобно и понятно, в первую очередь, для жителей населенных пунктов.

В пользу преобразования районов в муниципальные округа и избрания их глав депутатами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, высказались и руководители муниципальных округов, которые уже работают по этой модели и прошли через конкурсные процедуры. Они отметили эффективность централизованного управления муниципальным округом, удобство единообразия имущественных и финансовых решений, а также централизации кадровой службы и службы закупок.

В ходе заседания были обсуждены некоторые законодательные инициативы, касающиеся взаимодействия органов государственной власти Псковской области с Советом муниципальных образований региона. Кроме того, по решению Михаила Ведерникова профильные комитеты Псковской области проработают наиболее острые вопросы, выявленные ассоциацией по итогам работы с органами местного самоуправления.

Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская поблагодарила губернатора Псковской области за внимательное отношение к ассоциации и поднимаемым темам. «За последние 6 лет работы, благодаря вашей поддержке, ассоциации удалось решить многие вопросы. Важна и финансовая помощь, которую оказывает правительство области ассоциации».

Михаил Ведерников, в свою очередь, отметил, что заседание ассоциации — хорошая площадка для обсуждения ключевых направлений работы. «Вопросы, которые мы здесь рассматриваем, и решения, которые принимаем, системны и актуальны для большинства муниципалитетов», — заключил губернатор.

В завершение мероприятия за многолетний добросовестный труд и личные заслуги в развитие Псковской области Михаил Ведерников наградил медалью «Александр Невский с дружиной» экс-руководителя Бежаницкого района Сергея Михеева.