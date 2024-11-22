Политика

Армен Мнацаканян стал делегатом 22-го съезда партии «Единая Россия»

Делегата 22-го съезда всероссийской политической партии «Единая Россия» избрали на партийной конференции Псковского регионального отделения «Единой России» в Пскове 22 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В вопросе об избрании делегата 22-го съезда всероссийской политической партии «Единая Россия» решением Президиума Генерального совета партии от 28 октября 2024 года для Псковского регионального отделения партии установлена норма представительства в количестве 1 человека.

Делегатом 22-го съезда партии избрали члена партии, лидера фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армена Мнацаканяна.

Напомним, «Единая Россия» проведет съезд 14 декабря. Партия уже начала подготовку к думским выборам. «Нам нужно готовить хорошо мотивированных участников этой избирательной программы для того, чтобы предложить нашим избирателям отчетливый яркий образ будущего. Только таким образом, собственно, можно идти на выборы», - подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов партии.