Политика

Местные отделения «Единой России» в Псковской области подводят итоги работы за год

В псковских местных отделениях партии «Единая Россия» проходят конференции, на которых активисты и сторонники партии подводят итоги работы за год и определяют приоритетные задачи на предстоящий год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: «Единая Россия»

Партийные конференции прошли уже в Пскове, Великих Луках и некоторых муниципалитетах. В работе конференций принимают участие делегаты от первичных отделений партии, члены местных политических советов и местных контрольных комиссий.

В Псковском городском местном отделении прошла конференция, на которой были избраны делегаты на региональную конференцию в количестве 12 человек. Также проведена ежегодная ротация местного политического совета.

«Мы продвинулись в реализации партийных проектов и продолжаем удерживать свои позиции лидирующей политической силы. Местное отделение продолжает идти вперед и выполняет все поставленные задачи», - отметил в своем выступлении секретарь местного отделения Валерий Филимонов.

Он подчеркнул важность работы секретарей первичных отделений, необходимость пополнения рядов партии новыми членами. На мероприятии также были вручены награды членам партии от имени ЦИК партии и секретаря местного отделения за активное участие в проведении мероприятий и укрепление авторитета «Единой России».

Состоялась также XXIII конференция Великолукского городского местного отделения «Единой России». Cекретарь местного отделения Константин Максимов рассказал об основных событиях текущего года, в которых партия принимала активное участие. В этом году местное отделение участвовало в реализации партийных проектов: «Историческая память», «Городская среда», «Здоровое будущее», «Старшее поколение», «Новая школа», «Женское движение» и других. Ежедневно реализуются и ключевые направления народной программы партии. Местное отделение уделяет особое внимание гуманитарной миссии в зону спецоперации, приемке учреждений образования после капитального ремонта, социальной помощи жителям старшего поколения и патриотическому воспитанию молодежи. Большое внимание было уделено избирательной кампании по выборам президента РФ-2024.

Ротация членов политсовета - это процедура, позволяющая большему числу партийцев принять участие в руководящей деятельности, проявить себя. В соответствии с Уставом партии обновление составляет не более 10% от числа членов политсовета. Местные отделения активно обновляет состав политсовета, что способствует улучшению работы на местах и внедрению новых идей для дальнейшего развития округа.

Ежегодные ротационные конференции по подведению итогов работы за год продолжают проводиться в местных отделениях. На итоговую региональную конференцию партийцы соберутся 22 ноября в Пскове, где и определятся с делегатами на съезд партии в декабре в Москве.