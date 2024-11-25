Политика

Армен Мнацаканян: Ирина Толмачева — хозяйственник, знает экономику, это главный плюс

Депутат Псковского областного Собрания Ирина Толмачева, вошедшая в состав депутатского корпуса 28 ноября, — хороший хозяйственник. Ее профессиональный опыт будет полезен в Собрании и усилит фракцию «Единая Россия». Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал лидер фракции, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян.

«Ирину Толмачеву я знаю давно. Я еще депутатом не был, а мы уже с ней работали. Она — хозяйственник, она знает экономику, знает сельское хозяйство, это самое главное. Она может те проблемы, которые у нее были в голове, вынести на суд нашей фракции, помочь найти пути решения этих проблем. Самое главное, что она человек с земли. Это главное достояние, которое у нее есть», - сказал Армен Мнацаканян.

Ранее сообщалось, что работой в Собрании Ирина Толмачева будет заниматься без отрыва от основной деятельности. Депутат выразила намерение войти в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению, в комиссию по противодействию коррупции и фракцию «Единая Россия».