Политика

Ирина Толмачева вновь вошла в состав депутатского корпуса Псковского областного Собрания

Ирина Толмачева вновь вошла в состав депутатского корпуса Псковского областного Собрания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

С информации Избирательной комиссии Псковской области о регистрации началось рассмотрение повестки 39-й сессии.

Возвращение в региональный парламент связано с передачей партийного мандата «Единой России», ставшего вакантным после избрания Натальи Мельниковой сенатором. В парламентских выборах 2021 года Ирина Толмачева участвовала в составе партийного списка, что стало основанием для решения о наделении её полномочиями.

Работой в Собрании Ирина Толмачева будет заниматься без отрыва от основной деятельности. Депутат выразила намерение войти в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению, в комиссию по противодействию коррупции и фракцию «Единая Россия».

Директор ООО «ПсковАгроИнвест» была депутатом Собрания шестого созыва с 2018 по 2021 год – одержала победу на дополнительных выборах по округу, в границы которого входили 5 волостей Псковского района и часть Пскова.