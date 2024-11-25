Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт»: гостевые комнаты
Готовим сами Как в ресторане
Господин Рейтингомер
Что привезти из Пскова?
любить людей БЫТЬ ДОБРУ
От стекляшки до «чебурашки»
Шел в Европу попал в ЦВСИГ
Третий этап Муниципальная реформа
«Истфакт» Ленин в Пскове
Денис Иванов о фермерских рынках
«Легкая кухня»: творожная запеканка
Потягнем за Отечество!
 
 
 
ещё Политика 25.11.2024 18:153 Рейтингомер: международный медиафорум, уголовка для чиновников и тень банкротства над «Кабошем» 28.11.2024 11:350 Ирина Толмачева вновь вошла в состав депутатского корпуса Псковского областного Собрания 27.11.2024 19:211 «Собственной персоной»: Михаил Иванов о задачах реготделения «Партии пенсионеров» и работе депутата. ВИДЕО 27.11.2024 18:331 «Разведите сына с плохой женой»: Михаил Иванов рассказал о необычных обращениях граждан 27.11.2024 17:440 Андрей Михайлов: Мое мнение относительно муниципальной реформы положительное 27.11.2024 17:300 «Партия пенсионеров» рассчитывает улучшить результаты на выборах — Михаил Иванов
 
 
 
Самое популярное 21.11.2024 12:445 Казнить нельзя помиловать: в России снова заработал YouTube? 25.11.2024 11:173 Псковское УФНС просит признать ГК «Кабош» банкротом 26.11.2024 09:415 Шлюхам дороже, или Почём проезд на красный 25.11.2024 12:592 Елена Луговая и Ирина Волкова стали Миссис и Мисс Псков-2024 25.11.2024 18:153 Рейтингомер: международный медиафорум, уголовка для чиновников и тень банкротства над «Кабошем»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Ирина Толмачева вновь вошла в состав депутатского корпуса Псковского областного Собрания

28.11.2024 11:35|ПсковКомментариев: 0

Ирина Толмачева вновь вошла в состав депутатского корпуса Псковского областного Собрания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

С информации Избирательной комиссии Псковской области о регистрации началось рассмотрение повестки 39-й сессии.

Возвращение в региональный парламент связано с передачей партийного мандата «Единой России», ставшего вакантным после избрания Натальи Мельниковой сенатором. В парламентских выборах 2021 года Ирина Толмачева участвовала в составе партийного списка, что стало основанием для решения о наделении её полномочиями.

Работой в Собрании Ирина Толмачева будет заниматься без отрыва от основной деятельности. Депутат выразила намерение войти в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению, в комиссию по противодействию коррупции и фракцию «Единая Россия».

Директор ООО «ПсковАгроИнвест» была депутатом Собрания шестого созыва с 2018 по 2021 год – одержала победу на дополнительных выборах по округу, в границы которого входили 5 волостей Псковского района и часть Пскова.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?
В опросе приняло участие 164 человека
28.11.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Третья мировая на пороге? 28.11.2024, 12:590 Переехавшим в Псковскую область полярникам увеличат размер жилищной субсидии 28.11.2024, 12:520 Бюджет ФОМС Псковской области на 2024 год увеличен на 18 млн рублей 28.11.2024, 12:480 Монтаж автопавильона начали напротив храма Жен Мироносиц в Пскове
28.11.2024, 12:470 Полномочия по развитию массового спорта подняли на уровень региона 28.11.2024, 12:420 Федеральные нормы о соцподдержке участников СВО отразили в региональном законе 28.11.2024, 12:370 Ряд муниципальных образований Псковской области переименуют 1 января 28.11.2024, 12:281 В Центробанке допустили повышение ставки в декабре из-за инфляции
28.11.2024, 12:260 Установить туристический налог смогут муниципалитеты Псковской области 28.11.2024, 12:240 23 класса в школах Псковской области закрыты на карантин 28.11.2024, 12:230 Бюджет территориального ФОМС на 2025 год приняли в Псковской области 28.11.2024, 12:190 Александр Котов: Общими усилиями мы можем значительно улучшить бюджетные показатели на 2025 год
28.11.2024, 12:130 Псковича отправили на исправительные работы за неуплату алиментов 28.11.2024, 12:120 Для работы над проектом бюджета Псковской области создана согласительная комиссия 28.11.2024, 12:080 Проект бюджета Псковской области на 2025 год принят в первом чтении 28.11.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Натальей Федоровой
28.11.2024, 12:030 Дмитрий Михайлов о бюджете: Представленные цифры оказались ниже наших ожиданий 28.11.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 ноября 28.11.2024, 11:550 За 8 месяцев прибыль крупных и средних предприятий в Псковской области выросла на 31% 28.11.2024, 11:500 Выставка «Взгляд сквозь время» открылась в печорской деревне Сигово
28.11.2024, 11:470 Антон Минаков: Мы настроены на работу и готовы поддержать бюджет во втором чтении 28.11.2024, 11:440 Петр Алексеенко предложил ввести госрегулирование цен на товары первой необходимости 28.11.2024, 11:430 Девять новых новогодних фигур поставят в Великих Луках 28.11.2024, 11:380 Артур Гайдук: Мы рискуем вообще лишиться службы скорой помощи
28.11.2024, 11:350 Ирина Толмачева вновь вошла в состав депутатского корпуса Псковского областного Собрания 28.11.2024, 11:250 Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Освободители Европы» 28.11.2024, 11:240 Андрей Маковский предложил ввести ограничения для мигрантов на работу в такси 28.11.2024, 11:150 Двух детей спасли при пожаре на улице Советской в Пскове
28.11.2024, 11:120 Фотофакт: Первые новогодние ели украсили Псков 28.11.2024, 11:091 «Три мудреца»: Третья мировая на пороге?  28.11.2024, 11:000 Стартовала 39-я сессия Псковского областного Собрания депутатов 28.11.2024, 10:570 Готовим сами, как в ресторане: запеченный баклажан и судак на дранике
28.11.2024, 10:540 Псковичке грозит до 10 лет лишения свободы за причинение супругу ножевого ранения 28.11.2024, 10:510 Алексей Репников: Концерты для детей – это всегда приятно и ответственно 28.11.2024, 10:442 Электрозаправку около Псковского театра драмы демонтировали 28.11.2024, 10:400 «Дневной дозор»: Мешают ли нам жить многочисленные запреты?
28.11.2024, 10:311 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о проектах года для Псковского района 28.11.2024, 10:180 В Пскове 29-летнего мужчину задержали за кражу продуктов 28.11.2024, 10:050 «Зверьё моё»: Бигль по кличке Нюхль. ВИДЕО 28.11.2024, 10:040 Псковский военный отправился на год в дисциплинарную часть за избиение сослуживца
28.11.2024, 09:560 Сирены сработают 28 ноября в Великих Луках 28.11.2024, 09:520 Железнодорожный переезд перекроют в Великолукском районе 1 декабря 28.11.2024, 09:430 Названа предположительная причина пожара с погибшими детьми в Островском районе 28.11.2024, 09:410 Научная детская площадка появится на Завеличье до конца года
28.11.2024, 09:200 Псковскую область представят 15 делегатов на международной премии «Мы вместе» 28.11.2024, 09:000 Крымчанин осужден в Псковской области за госизмену 28.11.2024, 08:400 Образ Александра Невского в церковной проповеди обсудят на лекции в Пскове 28.11.2024, 08:200 Сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия в школах Псковского района
28.11.2024, 08:090 Следователи проводят осмотр места гибели двоих детей при пожаре в Островском районе. ВИДЕО 28.11.2024, 08:000 Фотофакт: Великолучане слепили первых снеговиков 28.11.2024, 07:300 Рождественский пост начался у православных христиан 28 ноября 28.11.2024, 07:000 Всемирный день сострадания отмечают 28 ноября
27.11.2024, 22:130 Фестиваль псковской турфирмы «Плов – это вам не рисовая каша» номинирован на премию Russian Event Awards 27.11.2024, 22:000 Как стресс влияет на артериальное давление, рассказал врач 27.11.2024, 21:540 Появилось видео с места пожара в Островском районе, в котором погибли два мальчика 27.11.2024, 21:400 Сотрудникам псковского СИЗО напомнили правила безопасности дорожного движения зимой
27.11.2024, 21:300 Двое несовершеннолетних погибли во время пожара в Островском районе 27.11.2024, 21:200 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 28 ноября 27.11.2024, 21:110 Пскович перевёл мошеннику почти два миллиона рублей 27.11.2024, 21:000 Ремонт водонапорной башни завершил ТОС в опочецкой деревне Глубокое
27.11.2024, 20:560 Команда школьников представила Псков на «Математической регате» в Москве 27.11.2024, 20:400 В Псковской области выявили более двух тысяч зараженных пионов 27.11.2024, 20:400 Лизинговую компанию «Простые решения» в Псковской области отказались признавать недобросовестной  27.11.2024, 20:371 Средний размер зарплаты в Псковской области составит 42,5 тысячи рублей в 2025 году
27.11.2024, 20:201 Сергей Вострецов: Киноиндустрия в России находится на подъёме 27.11.2024, 20:000 Житель Псковского района отправится на исправительные работы за кражу 55 тысяч рублей 27.11.2024, 19:580 Пскович сломал два ребра своей сожительнице ударами ног 27.11.2024, 19:400 Концерт органной музыки «Два мастера. Бах и Букстехуде» дадут в Пскове
27.11.2024, 19:350 В Псковском филиале университета ФСИН России обсудили проблемы пробации на территории области 27.11.2024, 19:230 Самые красивые псковички поделились впечатлениями о конкурсе «Мисс и Миссис Псков 2024» в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 27.11.2024, 19:211 «Собственной персоной»: Михаил Иванов о задачах реготделения «Партии пенсионеров» и работе депутата. ВИДЕО 27.11.2024, 19:200 Николай Королев: Не все мужчины готовы смириться с успехом женщины
27.11.2024, 19:200 Гражданка Молдовы пыталась тайно пронести через границу в Псковской области почти 6,5 тысяч евро 27.11.2024, 19:190 Петербуржцу грозит лишение свободы до двух лет за нетрезвое вождение в посёлке Локня 27.11.2024, 19:170 Два спектакля на «Кулов-фесте» в Пскове покажут с синхронным переводом 27.11.2024, 19:110 «Гайд-парк»: Андрей Михайлов о работе в парламенте и муниципальной реформе. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru