Политика

«Нашли подход к жителям»: преобразование Гдовского района в округ обсудили в Собрании

Проект закона «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Гдовского муниципального района Псковской области» рассмотрели на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Основанием для направления законопроекта в Собрание депутатов стала инициатива семи из восьми сельских поселений, входящих в состав Гдовского района.

За преобразование выступили главы поселений «Полновская волость», «Самолвовская волость», «Спицинская волость», а также представительные органы муниципальных образований «Гдов», «Добручинская волость», «Полновская волость», «Самолвовская волость», «Спицинская волость», «Чернёвская волость» и «Юшкинская волость».

«Видно, нашли вы подход к жителям», - обратился к главе Гдовского района Ивану Мешкову председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

Иван Мешков в свою очередь полностью поддержал инициативу о преобразовании района в округ.

Напомним, весной 2024 года в Гдовском районе уже состоялся ряд публичных слушаний о преобразовании района в округ, однако до сегодняшнего дня преобразование не состоялось.

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Проект закона о преобразовании Гдовского района в муниципальный округ депутаты планируют рассмотреть на 40-й сессии областного Собрания, назначенной на 19 декабря.