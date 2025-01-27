Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Олегом Брячаком

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!» Олег Брячак.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о ситуации в региональном отделении партии, об исчезновении ее и самого Олега Брячака из публичной плоскости, о проблемах и планах псковских эсеров, в том числе относительно участия в выборах в этом и следующем году. Также в эфире будут затронуты и другие актуальные темы общественно-политической и социально-экономической повестки.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.