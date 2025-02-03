Политика

«Дневной дозор»: Почему молодежные партийные организации не стали карьерным лифтом?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему молодежные партийные организации не стали карьерным лифтом для молодежи? Помогают ли они вовлекать молодежь в политику?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Вероятно, мало кто из наших радиослушателей знает, что у всех основных политических партий России уже много лет существуют «молодежные крылья». Например, у одной из старейших российских парламентских партий - ЛДПР - есть своя всероссийская молодежная организация «соколов Жириновского». У КПРФ есть комсомол. А молодежь, симпатизирующая «Единой России», вступает в «Молодую гвардию». По замыслу инициаторов создания «молодежных крыльев», они должны были стать для молодых людей, интересующихся политикой, «окном» и своеобразным «карьерным лифтом». Однако реальность часто оказывается далекой от изначальных надежд молодых людей, видящих себя в политике.

К сожалению, молодежные организации не выполняют свою ключевую функцию — они так и не стали стартовой площадкой для карьерного роста молодых политиков. Вместо этого они зачастую превращаются в формальные объединения, которые не способны предложить своим участникам реальные возможности для развития. Молодежь, вступая в эти структуры, сталкивается с отсутствием реальных проектов и инициатив, которые могли бы послужить основой для политической карьеры. Часто эти организации в лучшем случае остаются лишь площадками для обсуждений, а к реальному партийному строительству, принятию каких-то политических решений молодежь не допускают. Не менее важным является тот факт, что для достижения успеха в российской политике порой важнее иметь личные связи, чем быть активным участником молодежной организации. Знакомства могут сыграть гораздо большую роль, чем работа в молодежном крыле партии. В конечном счете молодежь, не видя перспектив для роста и развития, не хочет выступать в роли «подтанцовки» для взрослых политиков, теряет интерес и в итоге покидает партии, что приводит к постоянной ротации кадров и затрудняет создание стабильных и эффективных молодежных структур.

Почему молодежные партийные организации не стали карьерным лифтом для молодежи? Помогают ли они вовлекать юных в политику? Ответы на эти вопросы мы будем искать вместе с нашими экспертами в новом выпуске программы «Дневной дозор».

Молодежные партийные организации в Псковской области в основном существуют только на бумаге, констатирует председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. По его мнению, примеры, когда молодежные объединения реально работают, единичны. В большинстве случаев они существуют лишь номинально. Во многом это связано с тем, что партии не понимают важность работы с молодежью. Соответственно, не воспитывают свой резерв. Такая тенденция, по словам Игоря Сопова, прослеживается и в работе областного избиркома с региональными отделениями партий.

«Избирательная комиссия Псковской области регулярно организовывает мероприятия для молодых людей в рамках правовой информационной поддержки будущих избирателей. В этих мероприятиях мы всегда рады видеть представителей политических партий, которые активно участвуют в нашей работе. Но, к сожалению, у нас всегда принимают участие только две партии, их политические молодежные организации: "Единая Россия" и ЛДПР. Вот они наиболее активны в этом плане. Очевидно, что там проводится какая-то работа. К сожалению, остальные эти вопросы игнорируют. Несмотря на то, что они должны воспитывать подрастающее поколение, должны воспитывать свой кадровый резерв, к сожалению, этого нет. Политические партии по итогам выборных кампаний всегда заявляют о том, что недостаточно было информирования, недостаточно избирателей пришло проголосовать за ту или иную политическую партию. А на самом деле сами политические партии работу именно с молодежью не проводят. Я замечаю это, когда мы бываем в районах и общаемся с молодыми людьми. В каждом районе созданы территориальные молодёжные избирательные комиссии. Также работает Молодежная избирательная комиссия Псковской области. Политические партии не проявляют никакого интереса к таким вот структурам. И очень странно, что они не заботятся о том, что надо пополнять свои ряды, начиная с молодежи».

Между тем бывший координатор регионального отделения ЛДПР Артем Васильев, наоборот, высоко оценивает эффективность молодежных партийных организаций. Он сам вырос из «молодежного крыла» либерал-демократов. Оно стало для него тем самым карьерным лифтом. Правда, несколько месяцев назад Артем Васильев «уехал» на этом лифте на первый этаж, решив уйти из политики и стать айтишником. Тем не менее он подчеркивает, что молодежные партийные организации помогают ребятам общаться с опытными политиками и получать ценные навыки, которые пригодятся в любой сфере. А дальше все зависит от активности самих молодых людей.

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«Молодежные организации абсолютно любой партии нужны, потому что молодежь начинает постепенно вливаться в политику, общаться с депутатами, смотреть, как устроен центральный аппарат, региональное отделение. Личный пример я могу привести, я также начинал с простого агитатора в молодежной организации, в какой-то момент был даже координатором ЛДПР в Псковской области. Сегодняшний координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков также начинал с молодежной организации. В какое-то время, как я знаю, возглавлял молодежную организацию в Санкт-Петербурге, потом вообще все российские молодежные организации. Сейчас добился больших высот в региональном отделении. На мой взгляд, молодежные организации нужны всегда, абсолютно для каждой партии. Именно в процессе обучения вы приобретаете навыки, которые могут быть полезны в любой профессиональной области. Даже если ты не пойдешь в политику, это коммуникация, общение, уверенность в себе, решение каких-то сложных задач. Поэтому молодежные организации нужны, и пускай они только процветают».

Необходимость молодежных партийных организаций видит и секретарь Псковского обкома КПРФ Александр Ножка. В советские времена воспитанию молодежи уделялось большое внимание, а нынче и молодежь не та пошла, и методы ее воспитания уже не те. Коммунист надеется, что переломить ситуацию удастся благодаря празднованию в этом году 80-й годовщины Великой Победы.

«В Советском Союзе существовала стройная система воспитания молодежи. Она включала в себя несколько этапов: октябрята, пионеры, комсомольцы. Затем желающие могли вступить в Коммунистическую партию. Таким образом, молодежь получала всестороннее воспитание. К моменту выпуска из школы молодые люди были подготовлены к самостоятельной жизни и знали, чем заниматься и как решать возникающие вопросы. В настоящее время молодые люди предоставлены сами себе, хотя у них есть возможность заниматься спортом и другими видами деятельности. Однако это требует значительных затрат со стороны родителей. Кроме того, многие молодые люди зависят от телефонов и смартфонов. Это, безусловно, вина взрослых, которые уделяют мало времени и внимания воспитанию молодежи. Необходимо воспитывать молодежь на примерах патриотизма, таких как герои Великой Отечественной войны и дети войны, восстанавливавшие страну после войны. Необходимо вовлекать молодых людей в мероприятия, проводимые в рамках подготовки к 80-летию Великой Победы».

Предприниматель Олег Михайлов, за плечами которого опыт работы начальником штаба Псковского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», отмечает, что основная масса молодежных партийных организаций не работает реально, а лишь создает видимость активности. Все потому, что у многих партий нет идеологии, а без идеи и четкой цели молодежь не заинтересована в участии в партийной деятельности и будет искать самореализацию «на стороне».

«В прошлом у нас был Виктор Черномырдин, занимавший должность премьер-министра Российской Федерации при Борисе Ельцине. Он высказал интересную мысль: "У нас что ни партия, то КПСС". Действительно, в настоящее время в России существует множество политических партий, таких как "Единая Россия", "Справедливая Россия" и другие. Однако у них отсутствует идеологическая основа. Молодежь, как правило, восприимчива к новым идеям, и ей необходима идея, которая будет вдохновлять её. На текущий момент ни одна партия для молодежи не может дать идею. Соответственно, эти идеи рождаются вне партии, они рождаются в молодежной субкультуре. Поэтому любой инициативный молодой человек, попадающий в любую структуру, которая у нас есть в Российской Федерации, у него атрофируется вся идейность и возможность реализовать себя. У нас существует множество общественных организаций, которые занимаются оказанием помощи животным, в том числе собакам и кошкам. Они понимают, что они делают и что от них требуется. А партия - нет. Нет идеи, нет партии, нет молодежи в партии».

Молодежные организации имеют высокий потенциал для развития молодых людей, отмечает лидер Псковского отделения «Молодежи Справедливой России» Станислав Оссовский. Во многом эффективность работы зависит от возможностей партий. Если молодежь получает шанс развиваться, участвовать в мероприятиях и командировках, это способствует личностному и профессиональному росту.

«Молодежные партийные организации важны и нужны. У каждой молодежной партийной организации есть система обучения, система наставничества - из тех, которые мне известны. И если молодежь ориентирована развиваться в этом направлении, они там возьмут все, что им надо. Я только на примере двух партий могу говорить, остальные не изучал плотно, я не эксперт в этой области. То, что я видел своими глазами, принимая участие, что люди действительно продвигаются, добиваются высоких постов, им предоставлено все: и обучение, и командировки. Партия все оплачивает, включая дорогу на различные форумы, мероприятия и так далее. Все это развивает людей в нужном им направлении».

Эффективность деятельности партий может варьироваться, но молодежные партийные организации нужны. Такого мнения придерживается руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков. Он отмечает, что в последние годы интерес к ним растет. Работа с молодежью набирает обороты, и ребята активно в нее вовлекаются. Это позволяет им чувствовать себя частью политической жизни страны.

«Десять лет назад наблюдался рост популярности молодежных движений. До этого момента, на мой взгляд, работа с молодежью осуществлялась скорее формально, для галочки. Однако в настоящее время партийные лидеры уделяют большое внимание работе с молодежью. Во-первых, необходимо понимать, что членство в партии не является постоянным. В партии происходит естественное старение членов, и некоторые из них становятся ветеранами. Поэтому необходимо обновлять состав партии. Во-вторых, в России в настоящее время активно развивается волонтерское движение. Это связано, в том числе, с проведением специальной военной операции. Волонтеры оказывают гуманитарную помощь, собирают различные пожертвования и активно участвуют в общественной жизни. Поэтому партии привлекают молодежь, в том числе, для создания волонтерского движения и помощи по различным направлениям. Третье. В настоящее время государство предоставляет широкий спектр грантов и организует множество грантовых мероприятий, в которых может принять участие молодежь, например НКО. Очень много, допустим, занимаются партии "Единая Россия", ЛДПР. А также, безусловно, современная молодежь активно работает в области дизайна, создавая и распространяя интересные партийные проекты и аудиционные материалы. То есть молодежь в данном случае, конечно, активно помогает уже взрослому отделению партий».

Положительно оценивает эффективность «молодежных партийных крыльев» политолог Евгений Минченко. Это хороший способ поиска молодых талантов, их тренировки и подготовки к активной политической деятельности. При этом эксперт категорически не согласился с тем, что карьера представителей молодежных партийных организаций, как правило, не строится, и назвал целый ряд имен в подтверждение мысли о том, что карьерный лифт работает.

«"Единая Россия" - да, несомненно. Много примеров. Андрей Турчак, Татьяна Воронова. У ЛДПР половина фракции — это молодежное крыло ЛДПР. Например, один из самых ярких депутатов — Ярослав Нилов. Остальные партии, наверное, сильно помоложе. У эсеров (членов партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - ред.) есть, на мой взгляд, яркий политик Анастасия Павлюченкова. У КПРФ, если я не ошибаюсь, депутат Госдумы Мария Прусакова, она начинала с молодежных организаций, и Денис Парфенов. А "Новые люди" — это вообще партия молодых. У них там 20-летние председатели, заместители председателей комитетов. Я думаю, что у "Новых людей" нет молодежной организации, потому что это партия молодых».

Мнения наших экспертов о роли и месте молодежных партийных организаций в современной партийной системе России разделились. Одни считают, что у молодежных крыльев партий есть потенциал, они могут быть площадками для общения юных политиков с более зрелыми, опытными однопартийцами. По их мнению, в современной России есть примеры успешного вовлечения молодежи в политику через различные конкурсы и проекты, которые позволяют молодым людям расти, что свидетельствует о наличии социального лифта. Другие же спикеры (и они в меньшинстве) согласны с тезисом о том, что многие «молодежки» существуют больше для создания видимости активности, чем для реальной работы с молодежью. Без четкой идеологии, целей, а также карьерных перспектив, молодежь не будет заинтересована в участии в политике.

Виктория Семенова