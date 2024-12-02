Политика

Экс-координатор ЛДПР в Псковской области ушел в IT

Экс-координатор регионального отделения ЛДПР Артем Васильев сменил род деятельности и стал тестировщиком в одной из крупных российских IT-компаний. Об этом в эфире передачи «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал координатор ЛДПР по Псковской области, депутат Псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков.

«Избрали новый состав координационного совета, в котором не произошло радикальных изменений. На 95% это тот же самый состав. Я считаю это очень положительным моментом, поскольку ЛДПР и региональное отделение ЛДПР в Псковской области всегда отличала стабильность. У нас нет каких-то внутренних раздоров, у нас полное взаимопонимание, мы работаем командой», - прокомментировал избрание нового координационного совета Антон Минаков.

Он также отметил, что совет был переизбран в составе 13 человек.

«Совет был переизбран практически в том же составе, что он переизбирался несколько лет назад, за единственным исключением - была абсолютно техническая правка. Артём Васильев, который принимал активное участие в жизни партии, регионального отделения, сменил сферу деятельности, ушёл в IT, поскольку там зарплаты, к слову сказать, раза в 3 сейчас больше, чем в политике, поэтому ни в коем случае не можем его осуждать, а тем более, что он по-прежнему остаётся членом партии, активистом, участвует в мероприятиях и приходит на митинги», - добавил депутат.