Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о главном юбилее этого года — 80-летии Победы в Великой Отечественной войне. Также депутат расскажет о работе партии и Госдумы. Какие основные задачи ставит перед собой «Единая Россия» в 2025 году? Как проходит начало подготовки к парламентским выборам 2026 года? Какие главные направления работы в Государственной Думе можно выделить в ходе весенней сессии?