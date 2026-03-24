«Гонки по вертикали»: Переименование Пскова, «первый пошел» и космическая эра Цецерского

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Сегодня в выпуске

Первый пошел. На предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы выдвинулись двое первых кандидатов, один из них - депутат Псковской гордумы, бизнесмен Антон Мороз. Ожидаемо.

Как дела, оппозиция? Сенсации партийных рейтингов, массовый выход коммунистов из партии, камбэк Олега Брячака и Чепа федерального масштаба в Пскове. Неожиданно.

Космическая эра Ивана Цецерского. Экс-глава Пскова в статусе заместителя госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии обсуждает перспективы отечественного космоса. Невероятно.

Эти и другие темы обсудим в программе «Гонки по вертикали». А начнем с новости, которая на первый взгляд может показаться сенсационной. Знаете ли вы, что муниципальное образование Город Псков переименовывают? Скоро в Минюсте пройдет государственная регистрация принятых гордумой изменений в устав города, затем решение официально опубликуют — и вуаля. Старожилы, возможно, напряглись, ибо помнят, как в советское время городам присваивали имена государственных деятелей — Брежнева, Андропова, Черненко и прочих вождей. Спросите, неужели опять? Да нет, если напряглись — расслабьтесь. Переименование муниципального образования Город Псков носит скорее технический характер — как нашей программе пояснили в гордуме, изменение в Устав вносится в соответствии с 33-м федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»: и теперь город Псков будет не муниципальным образованием, а городским округом. С чем я вас и поздравляю. Самое главное: никуда бежать вносить изменения в документы не надо — для граждан ничего не изменится, обещают власти.

- А вот за это спасибо! (из фильма «Гараж»)

Вот такая новость под рубрикой «Переименования по вертикали» - и этот раздел, похоже, нам надо делать в программе постоянным. Напомню, за последнее время администрация области стала правительством, комитеты - министерствами, их председатели - министрами, все районы в ходе муниципальной реформы превратились в округа, а уже в этот четверг региональные парламентарии проголосуют за переименование областного Собрания депутатов в Законодательное Собрание Псковской области. Соответственно, и депутатов в сентябре мы будем выбирать уже в Законодательное Собрание — параллельно с депутатами Государственной Думы, а это название пока вроде не меняется.

Старт неофициальной предвыборной кампании уже дан - «Единая Россия» проводит свое традиционное предварительное голосование по определению кандидатов от партии, и тут есть подвижки. Стали известны имена двух первых участников праймериз, среди них депутат Псковской городской Думы, заместитель генерального директора строительной компании «ЕвроСол» Антон Мороз. Выдвинулся он по партийному списку на выборы в Госдуму. При этом до последнего ставил возможность своего участия в предварительном голосовании в зависимость от решения «Единой России». Мол, как солдат партии, готов выполнить задачу. Или: если партия скажет: «Надо!» — отвечу: «Есть!» Вот и на прошлой неделе в эфире радио ПЛН FM Антон Мороз вновь заявил об этом, отвечая на мой вопрос, не пришло ли время выдвижения.

Антон Мороз, депутат Псковской городской Думы: «Оно вполне возможно, но опять же повторюсь: я человек системный и отношу себя к структурной единице партии. Поэтому в ближайшее время у нас пройдет необходимое совещание, посвященное финальному этапу. Мы будем подбирать тех людей из действующего состава депутатов городского, областного и федерального парламентов, которые примут участие в предварительном голосовании как члены этой команды. Естественно, они будут такими же участниками предварительного голосования, как и другие лица, которые захотят быть представлены от "Единой России" в любой ветви законодательной власти. После того как будет принято решение о том, что такая необходимость существует, мы, соответственно, будем его исполнять».

Так или иначе, это решение заявиться на праймериз, конечно же, было ожидаемо. Еще год назад мы на ПЛН в материале «Мороз по прогнозу» предполагали: у только что появившегося в регионе бизнесмена наверняка есть серьезные политические планы и амбиции — и на прошлогоднее предварительное голосование на муниципальные выборы он выходит с прицелом на парламентскую кампанию 2026 года. При этом надо отдать должное политику: он сразу взял резкий старт — постоянно присутствовал в информационной повестке, встречался с псковичами, работал в третьем избирательном округе, в сентябре прошлого года победил на выборах в городскую Думу, а уже в ноябре был избран в состав президиума регионального политсовета «Единой России». Таким образом, вошел в региональную политическую элиту. Как следствие, был включен экспертами в число ста самых влиятельных персон Псковской области, этот рейтинг ежегодно формируется и публикуется на ПЛН. После муниципальных выборов Антон Мороз не снизил активности в регионе, что мы наблюдаем и сейчас. Уже сегодня в Пскове стартовал Межрегиональный промышленный кооперационный форум, среди инициаторов его проведения и спикеров Антон Мороз. А на прошлой неделе в областном центре провели большое совещание по вопросам развития спорта с участием губернатора Михаила Ведерникова и представителей спортивной общественности — псковской и российской. Одним из инициаторов этой встречи тоже выступал Антон Мороз — напомню, глава Всероссийской федерации хоккея на траве. В целом, как отметили обозреватели, Псков на прошлой неделе стал центром притяжения звезд спорта, представителей самых разных дисциплин — от олимпийского чемпиона по борьбе, сенатора Александра Карелина до баскетболиста, первого российского чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Тимофея Мозгова. Любопытно, что весьма курьезная история о том, как последний пытался по воздуху добраться до Пскова, попала на страницы федеральных СМИ и телеграм-каналов с миллионами подписчиков (сразу оговорюсь, что прилет беспилотников, в результате чего была парализована работа псковского аэропорта и повреждена телевышка в Плюссе тут ни причем — эти события происходили уже позже, через несколько дней после описываемых тут). Не знаю, всему ли о путешествии баскетболиста можно верить, но в описании журналистов и блогеров дело было так: Тимофей Мозгов, чей рост - 2 метра 16 сантиметров, не поместился в самолёт, который выполнял рейс Москва — Псков, так как высота салона джета — 2 метра 12 см. Как тут не вспомнить Сергея Михалкова с его Дядей Степой?

- С вашим ростом в самолете

Неудобно быть в полете:

Ноги будут уставать —

Вам их некуда девать!

Так или иначе, к заявленному времени в понедельник Тимофей Мозгов в Псков не прилетел — зарядку с чемпионами провели без него, а встречу юных псковских баскетболистов со звездой перенесли на день — а ко вторнику он уже добрался до Пскова, встретился здесь с детьми и поучаствовал в том самом обсуждении проблем псковского спорта в правительстве региона.

Возвращаясь к теме партийного предварительного голосования, отмечу, что вторым заявившимся на него стал самозанятый Юрий Иванов. Этот сторонник «Единой России» выдвинулся по одномандатному избирательному округу №5 (Великие Луки) на выборы депутатов Псковского областного Собрания. Других кандидатов — более известных, из числа действующих парламентариев, общественных лидеров, ветеранов СВО — участников программы «Герои земли Псковской» и других групп, на праймериз пока не видно. И это, видимо, означает: процесс переговоров, консультаций, согласований в псковском отделении «Единой России» пока не завершен. Как не закончился он и в других партиях, в том числе в региональном отделении «Справедливой России». Именно это объединение на минувшей неделе оказалось в центре внимания. Тут мы наблюдали камбэк экс-депутата областного Собрания Олега Брячака. Совсем недавно объявивший об уходе из политики и сложении полномочий руководителя реготделения эсеров решил вернуться в Псковскую гордуму. Он возьмет депутатский мандат, ставший вакантным после прекращения полномочий Виталия Федорова. «Муниципальным депутатом я стану, но в политику не вернусь», - прокомментировал свое решение Олег Брячак. Говоря о возможном участии в сентябрьских выборах депутатов областного Собрания, эсер заявил, что пока таких планов у него нет. Зато такие планы есть у сменщицы Брячака в Собрании и на посту руководителя регионального отделения партии Натальи Тудаковой. О чем она заявила в проекте «Политкухня» на ПЛН ФМ — может даже возглавить список партии. Хотя тут, как я понимаю, есть и другой кандидат, что немаловажно, ресурсно обеспеченный — политик федерального уровня, депутат Госдумы, ближайший соратник лидера партии Сергея Миронова Алексей Чепа. По словам Натальи Тудаковой, он обязательно приедет в Псков, будет участвовать в выборах — и кстати, уже присутствует в газете псковских эсеров, выпущенной двадцатитысячным тиражом и распространяемой на псковских перекрестках. Напомню, что о планах участвовать в парламентской кампании эсер с огромным депутатским стажем заявлял в эфире радио ПЛН FM еще прошлым летом. И оговаривался, что это будут вероятно его последние выборы.

Алексей Чепа, 2 июля 2025 года: «Думаю, это будут последние мои выборы, я уже дальше не буду избираться».

Так или иначе, руководство «Справедливой России» ставит перед партийцами задачу занять на выборах второе место. Хотя предвыборная социология пока никак не подтверждает серьезность этих амбиций. Рейтинг партии колеблется в районе пяти процентов. Правда, со всей этой партийной социологией, как отмечают эксперты, происходят чудеса. В прошлом выпуске программы мы рассказывали, что согласно результатам исследований на федеральном уровне, ЛДПР — вторая, «Новые люди» вышли на третье место и оттеснили КПРФ с третьей на четвертую позицию. А теперь — внимание! - последние новости: у ВЦИОМ «Новые люди» непонятно на каких дрожжах подросли за неделю более чем на процент и уже обошли ЛДПР, то есть теперь они — вторые. Правда, эксперты обратили внимание на то, аналитический центр ВЦИОМ и фонд «Общественное мнение» совсем разошлись в оценке электорального рейтинга «Новых людей». ВЦИОМ дает им 10,7%, так что они обгоняют всех, кроме «Единой России». А ФОМ наоборот понизил партию до 5%, то есть вилка в результатах социологических исследований — аж пять с лишним процентов.

- А ведь так не бывает! (из фильма «Я шагаю по Москве»)

Ну в нашей социологии и не такое может быть. Но действительно странно. Тем более что на федеральном уровне «Новые люди» ничем особо не отметились, а про региональное отделение и говорить нечего: там по-прежнему тишина, и даже новостей вроде недавних - «Председатель реготделения партии Арсений Чжан покинул пост и уехал» или «Депутат Андрей Маковский вышел из партии» - вот даже такого теперь нет. Зато поставщиками новостей под рубрикой «Партбилет на стол» продолжают оставаться псковские коммунисты. Раскол в областном отделении КПРФ приводит в последние годы к следующему: то партию покидает экс-заместитель спикера областного Собрания и бывший вице-губернатор Анатолий Копосов — один из тех, кто олицетворял организацию несколько десятилетий. То дружно валят из КПРФ и шлют проклятия обкому гдовские коммунисты. То слагают полномочия секретари райкомов. Намедни принял решение положить партбилет экс-первый секретарь Псковского райкома, возмутитель спокойствия Михаил Вяткин. Объяснил уход тем, что «региональное руководство партии утратило связь не только с коммунистической идеологией, но и с реальностью». По нашей информации, процесс продолжается — решение выйти из рядов КПРФ и Ленинского коммунистического союза молодежи принято целой группой жителей области. Свое решение они объясняют несогласием с курсом Псковского обкома КПРФ во главе с первым секретарем обкома Петром Алексеенко и вторым секретарем Дмитрием Михайловым. По ориентировочным данным, речь может идти о нескольких десятках коммунистов и комсомольцев из Пскова, Великих Лук, Псковского и Дедовичского муниципальных округов, что с учетом постоянно сокращающейся численности КПРФ выглядит для обкома крайне печально.

- Это какой-то позор (из фильма «Собачье сердце»)

И напоследок — новость из разряда «Наши люди в Голливуде» о тех псковичах, которые высоко взлетели и громко напомнили о себе. Тут вне всякой конкуренции на минувшей неделе оказался экс-глава Пскова Иван Цецерский. Это прежде он занимался муниципальными вопросами и, бывало, стойко терпел выволочки начальства за неудовлетворительное содержание псковских дорог. А теперь Иван Николаевич занимает пост заместителя госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии (аж дух захватывает от такой важной должности) — и вот, значит, на днях он обратился к проблемам поистине космического масштаба. Как сообщает официальный сайт постоянного комитета Союзного государства, Иван Цецерский встретился с заместителем гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Аленой Руденко. Как следует из официального релиза, они обсудили всякие проблемные вопросы, перспективы, в итоге - здесь процитирую - «обеими сторонами была высказана уверенность в продолжении дальнейшего сотрудничества по разработке и реализации программ Союзного государства в области исследования и использования космического пространства ». Ну а мы выскажем уверенность, что с российским космосом теперь всё будет в порядке — раз уж за него взялся Иван Николаевич, за плечами которого реализация многих крупных проектов — одна Ганза в Пскове чего стоит…

Фото: сайт Постоянного комитета Союзного государства

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

Александр Савенко