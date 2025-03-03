Политика

Александр Котов: Путь к миру тернистый и сопряжен с многими трудностями

Президент России Владимир Путин проводит исключительно взвешенную международную политику. Такое мнение председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Надеяться надо всегда, и надежда на мир сейчас появляется, но сильно обольщаться, я считаю, не стоит, потому что путь к миру очень тернистый, трудный, сопряжен с разного рода проблемами. Но тем не менее здесь много очень подводных камней и, скорее всего, быстро к мирному соглашению прийти не удастся. Мы нацелены на то, чтобы четко выполнять свои обязательства, продолжать поддерживать наших бойцов, членов их семей, и будем делать для этого все возможное», – сказал Александр Котов.

Он отметил, что изменения риторики во взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки может иметь решающее значение в заключении мира.

«Во многом, на мой взгляд, именно это будет определяющим. Если удастся эти отношения выстраивать, налаживать, ситуация, конечно, будет меняться в лучшую сторону. Считаю, что наш президент, в силу того, что он человек опытный, проводит исключительно взвешенную международную политику. Четко обозначены наши цели. Президент последовательно действует для того, чтобы этих целей достичь. Никаких метаний из стороны в сторону не наблюдается. У нас достаточное количество добровольцев, которые сегодня готовы защищать интересы нашей страны. Спасибо им за это огромное. И я думаю, что этими силами вполне удастся решить те задачи, которые мы перед собой ставим», – добавил председатель Псковского областного Собрания.