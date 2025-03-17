«Дневной дозор»: Внутрипартийная борьба в партиях — за и против

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Внутрипартийная борьба в партиях — за и против». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
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В прошлые выходные прошел первый организационный пленум Псковского обкома КПРФ, в ходе которого Петр Алексеенко был переизбран первым секретарем, а руководитель фракции КПРФ в областном Собрании Дмитрий Михайлов сохранил пост второго секретаря обкома. Тем самым они укрепили свое положение. Между тем представители внутрипартийной оппозиции были выведены из всех руководящих органов областного отделения КПРФ.
Напомним, находясь на посту персека, Петр Алексеенко выполнял роль компромиссной фигуры. Теперь же с внутрипартийной оппозицией фактически покончено — первый секретарь Псковского райкома КПРФ Михаил Вяткин объявил о сложении полномочий в знак протеста против действий обкома, руководство которого, по его мнению, лицемерно и утратило верность идеалам партии. В общем, ушел главный оппонент обкомовской верхушки, громко хлопнув дверью.
Эти события актуализировали вопрос необходимости внутрипартийной дискуссии. В странах Запада, например, внутри партий есть борьба: существуют различные фракции, течения, которые конкурируют, и побеждает сильнейший. Это основа внутрипартийной демократии. У нас же, такое ощущение, что дискуссия, по сравнению с 1990-ми, сошла на нет. Начнем с того, что во многих партиях лидеры не меняются десятилетиями. Владимир Жириновский был лидером ЛДПР 30 лет, до своего последнего дня. Примерно столько же во главе КПРФ стоит Геннадий Зюганов. Аналогичные примеры есть и на региональном уровне. Более 25 лет руководителем Псковского реготделения «Яблока» был Лев Шлосберг*, объявленный иноагентом. Если бы не объявили, то он, вероятно, до сих пор был бы лидером псковских «яблочников». А у псковских «справедливороссов» вообще власть фактически перешла «по наследству» — от Михаила Брячака к его сыну Олегу Брячаку. В этом плане, как бы это смешно ни звучало, а чаще всего перемены в руководстве происходили в «Единой России», которую часто сравнивают с КПСС.
Да и в целом в псковских партийных отделениях все стабильно, «как на кладбище». Никакой внутриполитической дискуссии давно уже нет — как минимум с конца 1990-х - начала 2000-х. В «Единой России» она закончилась на этапе противоборства представителей различных объединяющихся групп в начале нулевых; в региональном отделении ЛДПР - в 2010-м, после того как Александр Христофоров сложил полномочия координатора в связи с переездом в Республику Беларусь. «Последними из могикан», у кого просматривалась хоть какая-то дискуссия, были коммунисты. А теперь получается, и у них не будет?
Не потому ли наши реготделения такие инертные, что там нет внутриполитической борьбы, нет движения вперед, нет динамики, внутренней критики? Должна ли быть внутрипартийная борьба за власть, дискуссия и конкуренция? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов видит в дискуссии только плюсы.
От внутрипартийной борьбы никуда не уйдешь, поскольку люди, которых привлекает борьба за власть, будут всегда. Но в настоящей партии всё должно быть в рамках разумного, убежден коммунист, председатель координационного совета Всероссийского созидательного движения «Русский лад» Владимир Никитин. В контексте компартии этими рамками, по его мнению, должно быть идейное, организационное и духовное единство членов партии. Но не все региональные отделения партий могут похвастаться единством и следованием партийным идеалам. Так, псковский обком КПРФ, по мнению Владимира Никитина, страдает болезнью насаждения бюрократического централизма.
Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Брячак сравнивает внутрипартийную дискуссию с борьбой за выживание в животном мире. К этому явлению он относится позитивно, и мало того, даже считает, что любой партии не помешал бы какой-нибудь скандальчик.
Отчасти с мнением Олега Брячака не согласен лидер псковских либерал-демократов, депутат регионального парламента Антон Минаков. Во внутрипартийном соперничестве нет ничего плохого — лишь бы оно не превращалось в скандал и не выливалось в публичное поле. Такие моменты идут явно не на пользу имиджу партии.
В принципе внутренняя конкуренция - это нормально. Она всегда была и будет. Главное, чтобы у нее были разумные рамки — подлость неприемлема. Такого мнения придерживается руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук и вспоминает, что во всех случаях, когда у псковских яблочников возникали какие-то спорные ситуации, никто за черту не переходил. В целом же он согласился с тем, что градус внутрипартийной дискуссии в нашем регионе в последние годы снижается.
Должна ли быть внутрипартийная дискуссия? Политолог Евгений Минтусов счел данные вопросы «скучными, философскими и малоинтересными». Формальный ответ, который написан везде во всех учебниках, - что, конечно, дискуссия нужна. Есть ли борьба и дискуссия в партиях по факту, со стороны сказать сложно, потому что эти процессы зачастую невидимы для тех, кто снаружи.
Большинство наших сегодняшних спикеров говорит о том, что внутрипартийная борьба и дискуссия была, есть и будет всегда. Потому что всегда будут люди, стремящиеся к власти, или те, кто слишком рьяно отстаивает партийные идеалы и готов биться за них до последнего.
Татьяна Иванова
* Лев Шлосберг внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов