Политика

«Дневной дозор»: Внутрипартийная борьба в партиях — за и против

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Внутрипартийная борьба в партиях — за и против». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

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В прошлые выходные прошел первый организационный пленум Псковского обкома КПРФ, в ходе которого Петр Алексеенко был переизбран первым секретарем, а руководитель фракции КПРФ в областном Собрании Дмитрий Михайлов сохранил пост второго секретаря обкома. Тем самым они укрепили свое положение. Между тем представители внутрипартийной оппозиции были выведены из всех руководящих органов областного отделения КПРФ.

Напомним, находясь на посту персека, Петр Алексеенко выполнял роль компромиссной фигуры. Теперь же с внутрипартийной оппозицией фактически покончено — первый секретарь Псковского райкома КПРФ Михаил Вяткин объявил о сложении полномочий в знак протеста против действий обкома, руководство которого, по его мнению, лицемерно и утратило верность идеалам партии. В общем, ушел главный оппонент обкомовской верхушки, громко хлопнув дверью.

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Эти события актуализировали вопрос необходимости внутрипартийной дискуссии. В странах Запада, например, внутри партий есть борьба: существуют различные фракции, течения, которые конкурируют, и побеждает сильнейший. Это основа внутрипартийной демократии. У нас же, такое ощущение, что дискуссия, по сравнению с 1990-ми, сошла на нет. Начнем с того, что во многих партиях лидеры не меняются десятилетиями. Владимир Жириновский был лидером ЛДПР 30 лет, до своего последнего дня. Примерно столько же во главе КПРФ стоит Геннадий Зюганов. Аналогичные примеры есть и на региональном уровне. Более 25 лет руководителем Псковского реготделения «Яблока» был Лев Шлосберг*, объявленный иноагентом. Если бы не объявили, то он, вероятно, до сих пор был бы лидером псковских «яблочников». А у псковских «справедливороссов» вообще власть фактически перешла «по наследству» — от Михаила Брячака к его сыну Олегу Брячаку. В этом плане, как бы это смешно ни звучало, а чаще всего перемены в руководстве происходили в «Единой России», которую часто сравнивают с КПСС.

Да и в целом в псковских партийных отделениях все стабильно, «как на кладбище». Никакой внутриполитической дискуссии давно уже нет — как минимум с конца 1990-х - начала 2000-х. В «Единой России» она закончилась на этапе противоборства представителей различных объединяющихся групп в начале нулевых; в региональном отделении ЛДПР - в 2010-м, после того как Александр Христофоров сложил полномочия координатора в связи с переездом в Республику Беларусь. «Последними из могикан», у кого просматривалась хоть какая-то дискуссия, были коммунисты. А теперь получается, и у них не будет?

Не потому ли наши реготделения такие инертные, что там нет внутриполитической борьбы, нет движения вперед, нет динамики, внутренней критики? Должна ли быть внутрипартийная борьба за власть, дискуссия и конкуренция? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов видит в дискуссии только плюсы.

«Дискуссия - это неотъемлемая часть любого политического процесса. Поэтому, вне всякого сомнения, внутрипартийная дискуссия должна быть. Более того, даже в партии "Единая Россия", которая сейчас выглядит как монолит, в свое время были даже идеологические крылья, поэтому дискуссии - это эффективная история».

От внутрипартийной борьбы никуда не уйдешь, поскольку люди, которых привлекает борьба за власть, будут всегда. Но в настоящей партии всё должно быть в рамках разумного, убежден коммунист, председатель координационного совета Всероссийского созидательного движения «Русский лад» Владимир Никитин. В контексте компартии этими рамками, по его мнению, должно быть идейное, организационное и духовное единство членов партии. Но не все региональные отделения партий могут похвастаться единством и следованием партийным идеалам. Так, псковский обком КПРФ, по мнению Владимира Никитина, страдает болезнью насаждения бюрократического централизма.

«К сожалению, сейчас во многих партиях, в том числе и в КПРФ, определенные люди, добравшись до партийных постов, отказываются жить по программе, по уставу (партии - ред.), а изобретают свои понятия. В таком случае областные отделения партий превращаются из реготделений КПРФ в закрытые акционерные общества друзей этих партийных руководителей. Они могут нарушать устав, а вот те, кто живут по уставу и программе, не удобны для этих перерожденцев, поэтому к ним применяются карательные нормы устава партии, они выдавливаются из партии. Псковский обком заражен этой болезнью. Здесь начинает процветать местничество, мол, мы сами по себе. На примере Псковской области мы видим, что все признаки этой болезни присутствуют. Люди достигли своих целей, стали секретарями, депутатами и кандидатами в депутаты, в губернаторы, но для партии это обернулось ущербом. Это пример неправильного подхода, но я убежден, что мрак рассеется и вернется былая слава Псковского обкома».

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Брячак сравнивает внутрипартийную дискуссию с борьбой за выживание в животном мире. К этому явлению он относится позитивно, и мало того, даже считает, что любой партии не помешал бы какой-нибудь скандальчик.

«Возьмем животный мир. Самое сильное животное добивается права на продолжение своего потомства. Это основа нашей жизни. И если мы будем это проецировать на политические процессы, такие как борьба внутри региональных отделений или федеральных партийных структур, то она там должна присутствовать, чтобы самый умный, самый сильный, самый полезный человек становился депутатом, получал возможности и представлял интересы наших людей. И если не будет дискуссии, не будет споров, а иногда даже скандалов, то и результат не будет таким, каким он должен быть. Не даром говорят, что в споре рождается истина, поэтому диалог на повышенных тонах должен быть. В нашей партийной структуре, в "Справедливой России" он тоже присутствует. Если представить, что наше региональное отделение - это парусный корабль, то, конечно же, он не стоит в штиле. Этот парусный корабль идет вперед при умеренном ветре».

Отчасти с мнением Олега Брячака не согласен лидер псковских либерал-демократов, депутат регионального парламента Антон Минаков. Во внутрипартийном соперничестве нет ничего плохого — лишь бы оно не превращалось в скандал и не выливалось в публичное поле. Такие моменты идут явно не на пользу имиджу партии.

«Такие моменты, безусловно, портят имидж партии. А какие-то рабочие моменты, рабочие споры и небольшое соперничество допускаются. В частности, у ЛДПР создан новый проект, называется "ЛДПР на старте", где мы набираем новый актив с прицелом на то, чтобы в будущем они становились нашими депутатами. И мы понимаем, что здесь будет некая конкуренция. Поэтому ничего плохого в этом не вижу, главное, чтобы она не перерастала в какие-то скандалы и в, так называемую, грязную политику. Я считаю, что КПРФ перешли границу дозволенного еще три-четыре года назад, каждый год появляются какие-то скандалы. Если честно, даже не всегда интересно читать новости, когда листаешь ленту и видишь, что в КПРФ опять очередной скандал. Уже ничего нового, имиджа региональному отделению это не прибавляет, но руководство почему-то продолжает допускать такие ошибки. Наверное, им виднее».

В принципе внутренняя конкуренция - это нормально. Она всегда была и будет. Главное, чтобы у нее были разумные рамки — подлость неприемлема. Такого мнения придерживается руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук и вспоминает, что во всех случаях, когда у псковских яблочников возникали какие-то спорные ситуации, никто за черту не переходил. В целом же он согласился с тем, что градус внутрипартийной дискуссии в нашем регионе в последние годы снижается.

«Если не брать "Единую Россию", то, наверное, самая конкурентная у нас КПРФ. Потому что там всегда были какие-то центростремительные движения, интрига была, какая-то власть была внутри. Но в целом ситуация, наверное, такая, что конкуренция снижается. Вообще, в целом, партийная конкуренция снижается, так как все выдавливается одной партией».

Должна ли быть внутрипартийная дискуссия? Политолог Евгений Минтусов счел данные вопросы «скучными, философскими и малоинтересными». Формальный ответ, который написан везде во всех учебниках, - что, конечно, дискуссия нужна. Есть ли борьба и дискуссия в партиях по факту, со стороны сказать сложно, потому что эти процессы зачастую невидимы для тех, кто снаружи.

«Внутрипартийная борьба есть всегда, в любой партии, в любых режимах: авторитарных, тоталитарных и демократических. Это факт. Очень хорошую метафору привел в свое время Уинстон Черчилль (британский политический, государственный и военный деятель - прим. ред.), когда говорил о внутрипартийной борьбе в Советском Союзе: "Бой бульдогов под ковром". Внутри каждой партии происходит борьба за лидерство, но эта борьба практически невидима. Когда ты находишься внутри, естественно, есть определенные группы, которые поддерживают одного из потенциальных лидеров, либо нынешнего лидера партии. И эта борьба всегда есть. Если речь идет о Советском Союзе, то советский народ узнавал из сообщений ЦК КПСС или в программе "Время", что выбран новый руководитель. Когда мы читаем воспоминания, то видим, что каждые исторические выборы сопровождались очень жесткой и жестокой борьбой за власть».

Большинство наших сегодняшних спикеров говорит о том, что внутрипартийная борьба и дискуссия была, есть и будет всегда. Потому что всегда будут люди, стремящиеся к власти, или те, кто слишком рьяно отстаивает партийные идеалы и готов биться за них до последнего.

Татьяна Иванова

* Лев Шлосберг внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов