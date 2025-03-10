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Политика

Первый секретарь Псковского райкома КПРФ объявил о сложении полномочий в знак протеста против действий обкома

17.03.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

Первый секретарь Псковского райкома КПРФ Михаил Вяткин объявил о сложении полномочий в знак протеста против действий обкома. Заявление есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей. 

«Я, первый секретарь Комитета, член Бюро Комитета, член Комитета Псковского районного отделения КПРФ Вяткин Михаил Владимирович, обращаюсь к вам с настоящим заявлением о сложении с себя полномочий члена всех перечисленных выборных органов местного партийного отделения в знак протеста против происходящих в нашем областном отделении событий. На протяжении последнего времени я стал свидетелем систематического игнорирования мнения нашего местного отделения при принятии важнейших решений. По результатам прошедшей 15 марта 2025 г. конференции Псковского областного отделения Псковское районное отделение полностью исключено из этого процесса, который должен быть демократическим и основанным на мнении членов партии. Это приводит к отчуждению и увеличению недовольства среди коммунистов нашего партийного отделения и наших сторонников. К сожалению, вновь избранное руководство, по моему мнению, утратило верность идеалам, на которых была основана наша партия. На лицо лицемерие и предательство тех убеждений, которые мы все разделяли и за которые боролись», - говорится в заявлении. 

По словам первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко, избранного на новый срок полномочий на прошедшей 15 марта конференции областного отделения КПРФ, к нему такое заявление пока не поступало. 

Напомним, ранее из КПРФ вышел видный член партии, бывший вице-спикер Псковского областного Собрания Анатолий Копосов. Причиной такого шага коммунист, вступивший в ряды коммунистической партии в 1979 году, назвал внутренние разногласия в политической организации, которые могут навредить общему делу. 

Пресс-портрет
Копосов Анатолий Петрович Помощник председателя Псковского областного Собрания депутатов Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Источник: Псковская Лента Новостей
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