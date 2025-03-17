Политика

Рейтингомер: новый комдив, отмена авиарейса и скандал в обкоме КПРФ

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Игорь Шатурный

Самую низкую отрицательную оценку -5 схлопотал по совокупности факторов вице-губернатор Игорь Шатурный, отвечающий в правительстве за ЖКХ, строительство и транспортное обслуживание населения. Прежде всего отмечаем отмену утренних авиарейсов из Пскова в Москву — когда они вернуться (и точно ли ли вообще вернуться), это бабушка еще надвое сказала. Власть несет репутационные потери — и это притом, что транспортная доступность региона провозглашается одним из приоритетов. Во-вторых, сорван обозначенный самим же господином Шатурным срок окончания работ по строительству экотехнопарка — помнится, в прошлом году он обещал депутатам: мол, в январе-феврале 2025 года туда начнут возить отходы. Уже март на дворе — история затягивается. Как говорил известный исторический персонаж, у каждой ошибки должны быть имя, фамилия, отчество. А, в-третьих, в районах Псковской области остается очень много проблем с объектами ЖКХ, на что регулярно жалуются местные жители — пока тут, увы, без каких-то кардинальных прорывов.

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-4 Иван Мешков

Минус четыре ставим главе Гдовского района Ивану Мешкову. Причина - прокуратура Псковской области публично указала заказчикам и подрядчикам на необходимость увеличения темпов работ и недопущения фактов волокиты при строительстве образовательных учреждений, а также реконструкции больницы и очистных сооружений в Гдовском районе. Требования «ока государева» касаются всех причастных, а минус мы ставим главе муниципалитета, который в ответе за всё, что происходит в районе.

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-3 Александр Ножка

Тройку со знаком минус получает коммунист из Псковского района Александр Ножка, который в субботу был разжалован из секретарей обкома КПРФ фактически в рядовые члены партии. В целом по итогам отчетно-выборных мероприятий руководящие органы областного отделения КПРФ заметно обновились, в основном за счет вывода из них тех, кто оппонирует верхушке обкома. Не нашлось в них места и коллеге Ножки по работе в районном собрании, первому секретарю Псковского райкома Михаилу Вяткину. Сегодня он объявил о сложении полномочий в знак протеста против действий обкома, руководство которого, по его мнению, лицемерно и утратило верность идеалам. Посмотрим, какое продолжение получит этот скандал.

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-2 Евгений Кулешов

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Минус два получает экс-сотрудник УМВД по Псковской области, майор полиции Евгений Кулешов. Бывший начальник отдела по исполнению административного законодательства проиграл суд. Приказ о расторжении контракта и увольнении полицейского за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, признан областным судом законным. Как следует из материалов дела, находясь в машине, блюститель порядка не остановил нетрезвую женщину за рулем, которую, к слову, ранее уже привлекали за вождение подшофе.

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-1 Валерий Зайцев

Фото: Валерий Зайцев / «ВКонтакте»

Минус один отправляем в Печорский муниципальный округ тамошнему главе Валерию Зайцеву. Поступаем так из-за сложной и запутанной ситуации с возможным банкротством Печорских теплосетей и пассивностью местной власти. Как сообщают масс-медиа, Арбитражный суд Псковской области привлек к судебному процессу органы прокуратуры. Рассмотрение этого непростого дела продолжится уже в начале апреля.

0 Нинель Салагаева

Нейтральную оценку 0 заносим в дневник вице-губернатора Нинель Салагаевой. По информации журналистов, чиновнице добавили функционала в связи с уходом первого заместителя губернатора — куратора представительства правительства региона в Москве Дениса Салия. Трудно сказать, как новые сферы ответственности и полномочия отразятся на позициях госпожи Салагаевой, пойдет ли это ей на пользу или наоборот принесет лишние хлопоты и головную боль— так что, пока обойдемся без плюсов-минусов.

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+1 Кошка Маша

Плюс один заработала кошка Маша из Городского культурного центра Пскова. По итогам голосования она прошла ни куда-нибудь, а в финал всероссийского конкурса коротких роликов «Хвостатый хранитель 2.0». Выставляя красавице положительную оценку, напоминаем, что наш рейтинг весьма субъективен - вполне серьезные вещи могут чередоваться у нас с неожиданными и любопытными информационными поводами.

+2 Владимир Ефимов

Плюс два ставим помощнику регионального координатора ЛДПР по работе с молодежью Владимиру Ефимову. Положительной оценкой отмечаем его общую высокую активность, в том числе по вопросу подорожавшего бензина. В рамках мониторинга цен Ефимов и его однопартийцы обратили внимание на стремительный взлет стоимости топлива. По их информации, ФАС уже взяла вопрос на контроль, в ЛДПР ждут обоснованных объяснений скачка цен.

+3 Петр Алексеенко

Строчкой выше, на плюс три, расположился депутат регионального парламента Петр Алексеенко. Он сохранил контроль над региональной партийной организацией и вновь избран первым секретарем Псковского обкома КПРФ. Этот пост коммунист занимает с 2016 года. В минувшую субботу за него единогласно проголосовали 27 участников первого организационного пленума обкома.

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+4 Абдулазиз Шихабидов

Фото: глава Республики Дагестан Сергей Меликов / Telegram

Плюс четыре получает полковник Абдулазиз Шихабидов, сменивший генерал-майора Дениса Шишова на посту командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. И он же на неделе отметил 76-ю дивизию первой среди подразделений, которые проявили себя наилучшим образом на Курском направлении и о которых глава государства, по его словам, слышит «практически каждый день и утром, и вечером»

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+5 Юрий Сорокин

Максимально высокую оценку плюс пять заслужил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, директор компании «Псков-Полимер» Юрий Сорокин. Он награжден почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью». Торжественное мероприятие состоялось в день 65-летия политика. С 65-летием его поздравил и лично вручил награду губернатор Михаил Ведерников.

Это был еженедельный обзор активности от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю.