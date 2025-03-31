Политика

Стало известно количество избирательных участков в Псковской области

Уточнены количество и нумерация избирательных участков, действующих на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

«Сегодня на заседании Избирательной комиссии Псковской области утверждена новая редакция перечня избирательных участков и их границ для обеспечения наибольшего удобства для избирателей. В настоящее время на территории региона действует 568 избирательных участков», - отметили в избиркоме.

Принятые постановления размещаются на официальном сайте Избирательной комиссии Псковской области в разделе «Документы».

Напомним, впереди в Псковской области важные избирательные кампании - муниципальные выборы-2025 едва ли не в половине районов, преобразуемых в округа в ходе третьего этапа муниципальной реформы, и парламентская кампания-2026. В следующем году предстоит избрать депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания.