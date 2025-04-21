Политика

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Валерием Гарбузовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Американский лидер Дональд Трамп приближается к первым 100 дням своего второго президентства. К этой отсечке он придет 30 апреля. Что Трамп успел за это время? Какие свои планы и обещания исполнил, а какие нет? «Особое мнение» на этот счет выскажет гость студии - член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов.

Ведущий — Максим Костиков.