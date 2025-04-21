Политика

США и Китай в современном мире имеют статус неформальных империй – Валерий Гарбузов

США и Китай в современном мире имеют статус неформальных империй, заявил член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Каждая большая страна, и Россия в том числе, пытается создать, укрепить, расширить свою сферу влияния. Создать свое поле притяжения разными путями, главным образом с помощью экономики, финансов. Если посмотреть на политику США в этом плане и на Китай, они же не захватывают другие страны, а они проникают, они создают сегменты в остальном мире. И таким образом и США, и Китай, который в современном состоянии вскормил Соединенные Штаты Америки, которые теперь с Китаем борются, кстати говоря. Они на сегодня являются неформальными империями современного мира, Они создают свои сферы влияния вот таким образом, создавая сегменты, не завоевывая впрямую страны, но создавая в различных государствах мира свои собственные сферы влияния, причем вдали от своих границ», – сказал Валерий Гарбузов.

Он отметил, что это характерно и для Соединенных Штатов Америки, и для Китая. По мнению доктора исторических наук, Китай еще покажет свои возможности и способности устанавливать свои сферы влияния в других государствах, а Соединенные Штаты Америки будут удерживать свои позиции.

«Я полагаю, эти две супердержавы неформального плана никуда не денутся, они сохранятся и таким образом будут создавать свои такие вот неформальные империи», - заключил Валерий Гарбузов.