Политика

Стал известен возможный кандидат в депутаты Псковской городской Думы от ЛДПР

Владимир Ефимов может стать кандидатом от ЛДПР для участия в выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3. Об этом координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Кандидатов для участия в выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 несколько, сейчас ведется согласование. Давайте не будем забывать, что кандидатов окончательно выбирают не координаторы, не Координационный совет, а конференция. Конференция в региональном отделении пройдет, предположительно, в конце июня», — сказал Антон Минаков.

Он уточнил, что на конференции будут выдвинуты кандидаты как на выборы в городскую Думу, так и по всем муниципальным округам.

«Лично я буду ходатайствовать за кандидатуру Владимира Ефимова. Это доверенное лицо кандидата в президенты на прошлых выборах Леонида Слуцкого. Будем Владимира Ефимова всячески поддерживать. Но окончательное решение еще не принято, поскольку и другие партийцы заявляют свои кандидатуры», – добавил Антон Минаков.

Мандат депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов.