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Политика

Иван Мешков вступил в должность главы Гдовского района

24.09.2024 11:58|ПсковКомментариев: 0

Экс-депутат Псковской городской Думы от партии «Единая Россия» Иван Мешков официально вступил в должность главы Гдовского района. Торжественное мероприятие состоялось сегодня, 24 сентября, в Центре досуга и культуры города Гдова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

На торжественную церемонию прибыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

 

Напомним, на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году кандидат от партии «Единая Россия» Иван Мешков набрал 61,52% голосов. В 2022 году выборы главы выиграл единоросс Алексей Васильев с результатом 74,09%. Он ушел с поста в марте 2024 года.

Пресс-портрет
Мешков Иван Александрович Депутат Псковской городской Думы по округу №3, гендиректор ООО «СЗПК»
Теги: #Гдовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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