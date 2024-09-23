Иван Мешков вступил в должность главы Гдовского района

Экс-депутат Псковской городской Думы от партии «Единая Россия» Иван Мешков официально вступил в должность главы Гдовского района. Торжественное мероприятие состоялось сегодня, 24 сентября, в Центре досуга и культуры города Гдова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
На торжественную церемонию прибыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Напомним, на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году кандидат от партии «Единая Россия» Иван Мешков набрал 61,52% голосов. В 2022 году выборы главы выиграл единоросс Алексей Васильев с результатом 74,09%. Он ушел с поста в марте 2024 года.