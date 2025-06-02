«Дневной дозор»: Почему бизнесмены уходят из политики?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему бизнесмены уходят из политики?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Бизнес постепенно уходит из политики. Самый свежий случай произошел на прошлой неделе — Государственную Думу покинул один из самых богатых парламентариев, единоросс Олег Савченко. Если вспомнить, в конце 90-х - 2000-х предприниматели активно вкачивали деньги в политические партии, да и сами шли на выборы федерального, регионального и местного уровня. Политический статус открывал им любые двери, а некоторым позволял лоббировать свои бизнес-интересы. Еще лет 15 назад Госдума и заксобрания по крайней мере наполовину состояли из бизнесменов - людей авторитетных, материально обеспеченных, независимых и понимающих, зачем им нужна политика. Многие из них за словом в карман не лезли, смело высказывались по разным вопросам и активно участвовали в общественной жизни. Сегодня же мы наблюдаем обратную тенденцию — деловая «прослойка» во власти становится все тоньше.
Да, есть исключения. Например, питерский бизнесмен Антон Мороз, который решил стать депутатом Псковской гордумы по 3-му округу и принял участие в соответствующем предварительном голосовании «Единой России», которое, собственно, и выиграл. Но по большей части люди бизнеса не хотят участвовать в общественно-политической жизни, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, поскольку это стало небезопасно — никакой защиты депутатский мандат больше не дает. Ну и самое главное: бизнесмены (как люди серьезные, богатые и занятые) перестали понимать, на кой ляд им участвовать в парламентской жизни, если от их слова ничего не зависит. Они больше не хотят идти в парламент, чтобы сидеть там вместо мебели и голосовать за то, что нужно. У них есть дела поважнее.
Но это лишь одна точка зрения. Некоторые эксперты убеждены: дело даже не в том, что предприниматели больше не рвутся в политику, а в том, что этого не изволит государство. Оно больше не хочет, чтобы активные, авторитетные, независимые и ресурсно обеспеченные люди были во власти, так как ими сложно управлять - чего проще набрать в депутатский корпус работников бюджетной сферы, которые получают зарплату от государства, зависят от власти и будут по команде поднимать руки за любой закон, который нужен власти. Благо-дело, что конкурентных выборов у нас уже почти нет, и по партийным спискам привести к победе на выборах можно кого угодно. Почему бизнесмены уходят из политики, а те, кто там еще не успел побывать, не очень-то туда стремится? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» и куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский считает, что бизнесмены не рвутся идти в политику, потому что мода на нее прошла, да и приоритеты поменялись. Времена сейчас непростые, поэтому владельцам бизнеса приходится тратить больше сил и внимания на дела своих компаний. Но и сама политика поменялась, констатирует Александр Козловский и перечисляет целый ряд доводов, почему сегодня ею нельзя заниматься факультативно.
Заместитель председателя Псковского областного Собрания, директор завода «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин - один из немногих представителей реального бизнеса, оставшихся в псковской политике. По псковским политическим меркам его смело можно назвать долгожителем — его депутатский стаж с учетом работы в Псковской городской Думе и региональном парламенте уже перевалил за 20 лет. По личному опыту Юрий Сорокин знает, что руководить предприятием и заниматься депутатской деятельностью непросто и не многим под силу. Поэтому в идеале каждый должен заниматься своим делом: депутаты - политикой, а предприниматели — бизнесом.
Мнение своего коллеги разделяет председатель законодательного комитета областного Собрания, депутат с 17-летним стажем, актер, а в прошлом бизнесмен Алексей Севастьянов. Если ты пытаешься совмещать серьезный бизнес и депутатство, то рано или поздно тебе придется начать разрываться. Ты будешь где-то недорабатывать, или одно направление будет работать в ущерб другому, отмечает он и перечисляет целый ряд причин, по которым представителей бизнеса в политике становится все меньше. У Псковского областного Собрания в этом плане есть своя специфика.
Один из самых известных политиков-предпринимателей Псковской области конца 90-х начала 2000-х — Игорь Савицкий. Гендиректор холдинга NPN один раз избирался в Псковскую гордуму, был депутатом областного Собрания трех созывов и даже имел неудачный опыт участия в выборах в Госдуму. Так или иначе, в один прекрасный момент он ушел из политики. Почему? Да потому что, по его словам, продуктивность сошла на «нет». В Псковской городской Думе Игорь Савицкий видел смысл своей работы — через споры и многочисленные правки депутаты строили муниципальное законодательство. А в областном Собрании все независимые депутаты, к которым он причислял и себя, в 90% случаев со своими инициативами терпели фиаско.
Директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова всю жизнь привыкла говорить то, что думает. Не скупилась она на слова и когда была депутатом Псковского областного Собрания. Говорит, была бы рада пройти и в следующий созыв, но выиграл другой человек, а про нее как про политика постепенно забыли. Забвение, по словам Елены Косенковой, — одна из причин, по которой представителей деловых кругов становится во власти все меньше. А еще их отпугивает страх за свой бизнес, если, будучи депутатом, вдруг не то «ляпнешь» или не поднимешь руку за нужный закон.
Раньше - в 90-е - 2000-е - у бизнесменов был смысл идти в политику и была возможность на нее влиять. Сегодня их возможности в этом плане минимальны, да и избираться стало сложнее, поскольку этот процесс уже мало зависит от избирателей. Как следствие, мотивация людей из деловых кругов идти в политику стремится к нолю, отмечает политолог Игорь Минтусов.
Политический обозреватель и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко пришел в политическую журналистику в конце девяностых годов и хорошо помнит, как на рубеже веков бизнесмены массово шли на выборы, стремились избраться в органы власти и в целом активно участвовали в политике. В те годы и в Государственной Думе, и в законодательных собраниях в регионах было очень много деловых людей. Псковская область — не исключение. Игорь Савицкий, Дмитрий Матвеев, Борис Каракаев, Михаил Гавунас и многие-многие другие предприниматели, капитаны псковского бизнеса, были региональными парламентариями. Они боролись на выборах, вкладывали серьезные деньги, и всё это свидетельствовало о том, что статус депутата для них важен, он дает определенные преференции и дополнительные возможности. То есть им это было нужно, выгодно, интересно. Однако затем картина стала меняться. Александр Савенко объясняет это несколькими причинами.
Никто из наших сегодняшних спикеров не стал отрицать тот факт, что представителей бизнес-сообщества в политике становится все меньше, и абсолютно все находят этому явлению вполне логичные объяснения - даже те, кто достаточно давно совмещает бизнес с депутатской деятельностью. Некоторые федеральные эксперты не исключают, что после очередных выборов бизнесменов в депутатском корпусе вообще не останется. Во-первых, им попросту надоело тратить время на игру в политический покер, где нет возможности выиграть у «казино». Ни во что не вмешиваться, держать свое мнение (тем более если оно отличается от правильного) при себе и вовремя нажимать правильную кнопку при голосовании — кому такое понравится, особенно если у тебя нет никаких «плюшек» вроде депутатской неприкосновенности или возможности лоббировать интересы своего бизнеса? Во-вторых, сегодня государство расставляет новые акценты, открывая дорогу в политику для участников специальной военной операции. А значит, совсем скоро собирательный образ депутата в нашей стране снова сильно поменяется.
Татьяна Иванова