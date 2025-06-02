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Политика

«Дневной дозор»: Почему бизнесмены уходят из политики?

03.06.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему бизнесмены уходят из политики?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Бизнес постепенно уходит из политики. Самый свежий случай произошел на прошлой неделе — Государственную Думу покинул один из самых богатых парламентариев, единоросс Олег Савченко. Если вспомнить, в конце 90-х - 2000-х предприниматели активно вкачивали деньги в политические партии, да и сами шли на выборы федерального, регионального и местного уровня. Политический статус открывал им любые двери, а некоторым позволял лоббировать свои бизнес-интересы. Еще лет 15 назад Госдума и заксобрания по крайней мере наполовину состояли из бизнесменов - людей авторитетных, материально обеспеченных, независимых и понимающих, зачем им нужна политика. Многие из них за словом в карман не лезли, смело высказывались по разным вопросам и активно участвовали в общественной жизни. Сегодня же мы наблюдаем обратную тенденцию — деловая «прослойка» во власти становится все тоньше.

Да, есть исключения. Например, питерский бизнесмен Антон Мороз, который решил стать депутатом Псковской гордумы по 3-му округу и принял участие в соответствующем предварительном голосовании «Единой России», которое, собственно, и выиграл. Но по большей части люди бизнеса не хотят участвовать в общественно-политической жизни, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, поскольку это стало небезопасно — никакой защиты депутатский мандат больше не дает. Ну и самое главное: бизнесмены (как люди серьезные, богатые и занятые) перестали понимать, на кой ляд им участвовать в парламентской жизни, если от их слова ничего не зависит. Они больше не хотят идти в парламент, чтобы сидеть там вместо мебели и голосовать за то, что нужно. У них есть дела поважнее.

Но это лишь одна точка зрения. Некоторые эксперты убеждены: дело даже не в том, что предприниматели больше не рвутся в политику, а в том, что этого не изволит государство. Оно больше не хочет, чтобы активные, авторитетные, независимые и ресурсно обеспеченные люди были во власти, так как ими сложно управлять - чего проще набрать в депутатский корпус работников бюджетной сферы, которые получают зарплату от государства, зависят от власти и будут по команде поднимать руки за любой закон, который нужен власти. Благо-дело, что конкурентных выборов у нас уже почти нет, и по партийным спискам привести к победе на выборах можно кого угодно. Почему бизнесмены уходят из политики, а те, кто там еще не успел побывать, не очень-то туда стремится? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» и куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский считает, что бизнесмены не рвутся идти в политику, потому что мода на нее прошла, да и приоритеты поменялись. Времена сейчас непростые, поэтому владельцам бизнеса приходится тратить больше сил и внимания на дела своих компаний. Но и сама политика поменялась, констатирует Александр Козловский и перечисляет целый ряд доводов, почему сегодня ею нельзя заниматься факультативно.

Александр Козловский: Команда ПЛН — высокопрофессиональный, безгранично преданный своему делу коллектив : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Система и атмосфера политики изменились. Теперь политики живут в рамках определённых правил, и, возможно, это также влияет на то, что заниматься политикой не в рабочее время становится затруднительно из-за нехватки времени. Это первое. Второе — все-таки есть определенные ограничения у политиков. Они публичные люди, и в настоящее время во многом себе отказывают. Они всегда находятся под пристальным вниманием окружающих, например, избирателей. Их действия постоянно оцениваются. Это определённое ограничение, с которым не все готовы мириться. Возможно, мода на политику прошла, и это больше не может быть просто хобби. Это серьёзная деятельность, часто на добровольной основе. Вероятно, именно эти факторы влияют на интерес бизнесменов к политике».

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, директор завода «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин - один из немногих представителей реального бизнеса, оставшихся в псковской политике. По псковским политическим меркам его смело можно назвать долгожителем — его депутатский стаж с учетом работы в Псковской городской Думе и региональном парламенте уже перевалил за 20 лет. По личному опыту Юрий Сорокин знает, что руководить предприятием и заниматься депутатской деятельностью непросто и не многим под силу. Поэтому в идеале каждый должен заниматься своим делом: депутаты - политикой, а предприниматели — бизнесом.

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«В период становления демократии, когда всё это начиналось, все социальные слои населения хотели быть полезными обществу и хотели участвовать в политическом процессе. Со временем выстроили вертикаль власти. Стало очевидно, что каждый должен заниматься своим делом. Депутатская работа оказалась ответственной и отнимала много времени. Нужно было анализировать документы, быть в курсе текущих дел муниципалитета и региона. Депутаты должны быть более профессиональны. Те, кто занимается политикой на муниципальном уровне, должны лучше разбираться в этих вопросах. Однако найти людей, которые хотели бы стать депутатами, особенно в области, почти невозможно. Никто не стремится стать депутатом, потому что это в основном обязанности. Если люди хотят что-то изменить или помочь себе или другим, они сталкиваются с преградой в виде законов и рамок полномочий, которые ограничивают их действия. Поэтому люди не идут в депутаты, и это говорит о том, что нужно объединять округа, укрупнять их, и количество депутатов тем самым сократится. Я считаю, что бизнесмены должны заниматься бизнесом, и если идут в Собрание, то на освобожденной основе, то есть он должен расстаться с работой и находиться в Собрании как на работе. Я думаю, что это было бы более полезно и эффективно. Руководить большой организацией — это непросто. А если еще и совмещать это с депутатской деятельностью в регионе или в муниципалитете, то задача становится еще более сложной».

Мнение своего коллеги разделяет председатель законодательного комитета областного Собрания, депутат с 17-летним стажем, актер, а в прошлом бизнесмен Алексей Севастьянов. Если ты пытаешься совмещать серьезный бизнес и депутатство, то рано или поздно тебе придется начать разрываться. Ты будешь где-то недорабатывать, или одно направление будет работать в ущерб другому, отмечает он и перечисляет целый ряд причин, по которым представителей бизнеса в политике становится все меньше. У Псковского областного Собрания в этом плане есть своя специфика.

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«Современный бизнес требует много времени и внимания. Многие процессы нужно контролировать вручную и оперативно реагировать на изменения. В политике депутаты сталкиваются с более сложными задачами, чем десять лет назад. Раньше было сорок четыре депутата по области, сейчас гораздо меньше, двадцать шесть. Одной из причин, почему люди не стремятся в политику, является объем общественной нагрузки, который ложится на плечи депутата. Это требует много времени, постоянного внимания и контроля. Решения задач нужно сопровождать, что делает работу депутата очень трудоемкой. Ты можешь преподавать и заниматься творчеством, но вести бизнес по закону тебе нельзя. Как руководитель комитета и депутат областного Собрания, я иногда позволяю себе участие в киносъемках, но только во время отпуска. Поэтому приходится подстраиваться, потому что действительно много работы».

Один из самых известных политиков-предпринимателей Псковской области конца 90-х начала 2000-х — Игорь Савицкий. Гендиректор холдинга NPN один раз избирался в Псковскую гордуму, был депутатом областного Собрания трех созывов и даже имел неудачный опыт участия в выборах в Госдуму. Так или иначе, в один прекрасный момент он ушел из политики. Почему? Да потому что, по его словам, продуктивность сошла на «нет». В Псковской городской Думе Игорь Савицкий видел смысл своей работы — через споры и многочисленные правки депутаты строили муниципальное законодательство. А в областном Собрании все независимые депутаты, к которым он причислял и себя, в 90% случаев со своими инициативами терпели фиаско.

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«Всё это происходило потому, что сверху была дана такая установка. Областное Собрание в значительной степени было ослаблено. Предпринимались различные меры, чтобы оно никакого веса не имело. Во времена Владимира Путина была сформирована команда, которая выстраивала вертикаль власти. При такой системе наличие районных, городских, областных депутатских сообществ и Госдумы, по моему мнению, утратило всякий смысл. Меня упрекали в том, что я пропускал заседания, сессии и комитеты. Но ходить туда было абсолютно бесполезно. Можно было выступать с нормальными инициативами, аргументированно критиковать законодательные инициативы партии власти, но никто не слушал. Однако когда мы выходим за пределы областного Собрания, все соглашаются с предложениями. Но на комитетах и заседаниях депутаты ведут себя неподобающим образом и голосуют за всё, что им советует или приказывает исполнительная власть. То есть этот орган потерял какой-либо смысл. Ведь не только депутаты, а вообще разумные люди сейчас в органы представителей власти, к сожалению, не рвутся».

Директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова всю жизнь привыкла говорить то, что думает. Не скупилась она на слова и когда была депутатом Псковского областного Собрания. Говорит, была бы рада пройти и в следующий созыв, но выиграл другой человек, а про нее как про политика постепенно забыли. Забвение, по словам Елены Косенковой, — одна из причин, по которой представителей деловых кругов становится во власти все меньше. А еще их отпугивает страх за свой бизнес, если, будучи депутатом, вдруг не то «ляпнешь» или не поднимешь руку за нужный закон.

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«Иногда о тех, кто хочет и может, забывают, и они остаются невостребованными. Сегодня ставка делается в основном на молодёжь. Но какой жизненный опыт у них? Какие идеи и предложения? Что они могут привнести в политику или жизнь города или региона? Пока что ничего — они учатся. Возможно, через 15–20 лет из них вырастут хорошие специалисты. А пока молодёжь должна учиться и впитывать опыт тех, кто рядом. Когда смотришь центральное телевидение и слушаешь, что говорят, иногда хочется плакать. Это касается и законов, которые принимают. Возможно, поэтому люди не очень верят в происходящее».

Раньше - в 90-е - 2000-е - у бизнесменов был смысл идти в политику и была возможность на нее влиять. Сегодня их возможности в этом плане минимальны, да и избираться стало сложнее, поскольку этот процесс уже мало зависит от избирателей. Как следствие, мотивация людей из деловых кругов идти в политику стремится к нолю, отмечает политолог Игорь Минтусов.

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«В 90-е годы бизнесмены активно участвовали в политической жизни, поскольку осознавали, что через политику они могут воздействовать на принятие тех или иных политических решений. Это было связано с их деятельностью в сфере предпринимательства. Или, другими словами, они понимали, что они могут лоббировать свои бизнес-интересы, имея какой-то политический пост, лично выдвигаясь на ту или иную выборную позицию, либо имея там своего представителя. Поэтому была мотивация идти в политику, резюмируя, чтобы оказывать воздействие на политику. Сейчас воздействие предпринимателей на политику минимальное, так как участие в политике строго регламентировано различного рода поправками к федеральным законам о выборах, и для того, чтобы зарегистрироваться и выбраться на пост, необходимо получить, если говорить неформальным языком, ряд согласований. Соответственно, эти согласования получить не очень просто. Мотивация предпринимателей сильно снижается, потому что у них мало возможностей влиять на решения. Даже если они участвуют в выборах, исход зависит больше от внутриэлитных связей, чем от их работы с избирателями».

Политический обозреватель и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко пришел в политическую журналистику в конце девяностых годов и хорошо помнит, как на рубеже веков бизнесмены массово шли на выборы, стремились избраться в органы власти и в целом активно участвовали в политике. В те годы и в Государственной Думе, и в законодательных собраниях в регионах было очень много деловых людей. Псковская область — не исключение. Игорь Савицкий, Дмитрий Матвеев, Борис Каракаев, Михаил Гавунас и многие-многие другие предприниматели, капитаны псковского бизнеса, были региональными парламентариями. Они боролись на выборах, вкладывали серьезные деньги, и всё это свидетельствовало о том, что статус депутата для них важен, он дает определенные преференции и дополнительные возможности. То есть им это было нужно, выгодно, интересно. Однако затем картина стала меняться. Александр Савенко объясняет это несколькими причинами.

Главный редактор ПЛН Александр Савенко вошел в число победителей всероссийского конкурса журналистов : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«С одной стороны, власть на всех уровнях проводила последовательный курс, при котором ресурсно обеспеченных, самостоятельных, активных бизнесменов в депутатском корпусе стали заменять на зависимых от нее, власти, людей — в первую очередь бюджетников. С другой стороны, сами бизнесмены утрачивали интерес к занятиям политикой — многим из них это стало неинтересно, невыгодно, в чем-то даже опасно, и, кстати, некоторые псковские бизнесмены просто умоляли журналистов ПЛН не обращать на них внимания, не писать о них ничего и тем более не усматривать у них каких-то политических амбиций. Депутатский мандат на всех уровнях девальвировался, его вес стал меньше, некогда столь заманчивые депутатские корочки, много чего дававшие их обладателю, перестали быть таковыми. А просто сидеть в роли статистов, нажимать кнопки или поднимать руки в знак одобрения спущенных сверху решений, и при этом не иметь возможности высказать собственное мнение (притом что среди этих людей много пассионариев) — для них не привлекательно. Тем более бизнесмены же живут по принципу «время — деньги», а раз так, зачем его терять? Чего ради? Как высказался на днях в студии ПЛН FM приезжавший в Псков директор ВЦИОМ Валерий Федоров, у толстосумов, которые не хотят вкладываться в политические проекты, есть много направлений, на которых можно заработать с гораздо меньшими рисками и большей доходностью».

Никто из наших сегодняшних спикеров не стал отрицать тот факт, что представителей бизнес-сообщества в политике становится все меньше, и абсолютно все находят этому явлению вполне логичные объяснения - даже те, кто достаточно давно совмещает бизнес с депутатской деятельностью. Некоторые федеральные эксперты не исключают, что после очередных выборов бизнесменов в депутатском корпусе вообще не останется. Во-первых, им попросту надоело тратить время на игру в политический покер, где нет возможности выиграть у «казино». Ни во что не вмешиваться, держать свое мнение (тем более если оно отличается от правильного) при себе и вовремя нажимать правильную кнопку при голосовании — кому такое понравится, особенно если у тебя нет никаких «плюшек» вроде депутатской неприкосновенности или возможности лоббировать интересы своего бизнеса? Во-вторых, сегодня государство расставляет новые акценты, открывая дорогу в политику для участников специальной военной операции. А значит, совсем скоро собирательный образ депутата в нашей стране снова сильно поменяется.

Татьяна Иванова

Теги: #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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