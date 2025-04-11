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Политика

Мороз по прогнозу

11.04.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

На праймериз «Единой России» в Пскове заявилась абсолютно новая, никому у нас неизвестная персона. Кандидатом от «партии власти» на довыборах депутата городской Думы по округу №3 хочет стать 46-летний замдиректора петербургской компании «ЕвроСол» Антон Мороз.

 

На первый взгляд, появление предпринимателя, занимающегося строительным бизнесом, на муниципальных праймериз в Пскове выглядит странно. Тем более, что желающих участвовать в предварительном голосовании ЕР даже среди местных практически нет - ранее заявился только 20-летний студент. И это притом, что процедура выдвижения запущена давно и близится к концу.

Объяснение такой пассивности лежит на поверхности: вот уже лет семь-десять некогда активные и желавшие стать депутатами самостоятельные политики и крупные бизнесмены на праймериз почти не ходят - а ходят туда те, кому поручено. В основном это зависимые от власти бюджетники, они-то при административной поддержке и становятся потом депутатами. Для иных лиц вход фактически закрыт.

Как следствие, количество желающих участвовать в этом действе неумолимо сокращается. С одной стороны, видим в этом последовательный курс руководства региона. С другой - и сами потенциальные кандидаты, в том числе ресурсно обеспеченные предприниматели, интереса к этой стороне жизни теперь не проявляют, и находиться в качестве пассивных наблюдателей - хоть на праймериз, хоть в представительных органах власти и МСУ - не хотят.

С чего вдруг на предварительное голосование в Пскове заявился питерский бизнесмен - руководитель крупной строительной компании, член экспертных советов и комиссий при разных федеральных структурах и ведомствах, еще и президент федерации хоккея на траве РФ?

Зачем ему эти довыборы в Пскове, тем более, до окончания срока полномочий городской Думы нынешнего созыва остается всего около двух лет? И вообще, ху из мистер Мороз?

Как всегда интернет полон дополнительной информации. Оказывается, он не новичок в политике, и ранее уже пытался избраться депутатом Думы - правда, не Псковской городской, а Государственной. Еще в 2021 году господин Мороз участвовал в Санкт-Петербурге в праймериз по определению кандидата от ЕР по Северному одномандатному округу №213. Тогда он столкнулся с определенным противодействием, о чем можно найти сообщения в ряде Telegram-каналов.

Намерения господина Мороза, несмотря на неудачный опыт, сохраняются, и конечная цель его политических амбиций - значительно выше, чем органы МСУ. На довыборы в Пскове он, вероятно, идет с дальним прицелом на парламентскую кампанию 2026 года. По нашей информации, Антон Мороз рассматривал Псковскую область и в 2021-м перед выборами в Госдуму, однако в силу ряда причин тогда, как уже было сказано, попытался пройти в Петербурге. По имеющимся сведениям, в последнее время бизнесмен уже достаточно долго ведет консультации в Псковской области - и именно на него делает ставку губернаторская команда. Проводятся многочисленные встречи, информация о некоторых из них даже попадает в публичное пространство.

Например, 8 апреля на персональном сайте Антона Мороза было опубликовано сообщение о его встрече, как главы спортивной федерации, с вице-губернатором Псковской области Ольгой Тимофеевой, курирующей сферы туризма, культуры, молодёжной политики и спорта.

А несколькими днями ранее Антон Мороз, на этот раз в статусе вице-президента Национальной ассоциации строителей, обсуждал с заместителем губернатора Игорем Шатурным состояние дел в строительной отрасли региона. 

После этих встреч любой проницательный читатель может сделать однозначный вывод, кто тут фаворит праймериз. Участие предпринимателя в выборах в Псковскую гордуму представляется лишь первым шагом с тем, чтобы через год стать кандидатом в депутаты Госдумы от нашего региона по партийному списку «Единой России».

Теоретически, если «подвешенные» довыборы в Псковское областное Собрание депутатов по округу №13 все-таки будут назначены на сентябрь этого года, Антон Мороз мог бы избраться в региональный парламент, получив мандат, ставший вакантным после недавнего ухода Виктора Иващенко.

По информации ПЛН, кандидатом от ЕР по псковскому одномандатному округу, как и в 2016 и 2021 годах, будет действующий депутат Александр Козловский, который возглавляет региональное отделение «Единой России» и активно работает в области. Как мы уже писали, он прошел согласование на уровне регионального руководства. Что касается депутата, избранного в парламент по партийным спискам, то Псковскую область в этом качестве сейчас представляет Александр Борисов, замруководителя фракции ЕР в Госдуме, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, в прошлом - сенатор от Псковской области и один из партийных руководителей на федеральном уровне.

Вот при таких вводных на горизонте парламентской кампании, которой вновь будет заниматься команда вечного политконсультанта псковского губернатора, ныне руководителя исполкома ЕР в СПб Александра Серавина, появляется господин Мороз. В ситуации, когда проблем у «Единой России» немало, в том числе финансовых, петербургский бизнесмен может рассматриваться как потенциальный спонсор на важнейшие выборы-2026. Тем более, что среди псковских предпринимателей желающих финансировать избирательные кампании (ГД и ПОСД), почти не осталось.

При этом сейчас можно рассуждать лишь о некой предварительной заявке и намерениях. А как там решат в Москве, где потенциальному кандидату предстоит проходить согласование в администрации президента, руководстве «Единой России» и других структурах - неизвестно. Как говорится, технолог предполагает, а АП располагает. Многое в плане перспектив кандидата в депутаты ГД от Псковской области будет зависеть от нарезки региональных групп ЕР, от того, какие субъекты РФ войдут в одну группу с Псковской областью, сколько мандатов будет на кону, кто именно на них сможет претендовать т. д.

Не следует забывать и про участников СВО - по определению президента, той подлинной элите, которой надлежит идти в органы власти и в депутаты разного уровня. Перед ЕР ставится задача привлекать героев спецоперации под свои знамена, помогать им, содействовать избранию - это важная задача, тем более для нашей Псковской области, где живет множество участников СВО. Этот фактор может смешать планы участников описанной предвыборной комбинации.

Так или иначе, можно говорить о двухходовке (заход Антона Мороза в городскую Думу с последующим выдвижением на выборы в Госдуму). Однако если этот вариант с получением кресла в ГД по каким-либо причинам не удастся реализовать, двухходовка может трансформироваться в более сложную комбинацию: скажем, получение господином Морозом депутатского мандата в Пскове в 2025-м, включение его в список кандидатов от ЕР на выборах в областное Собрание в 2026-м с последующим делегированием в Совет Федерации от регионального парламента.

В общем, варианты могут быть разные и утверждать сейчас что-то наверняка нельзя - в настоящее время есть много вопросов и неизвестных в этом предвыборно-финансовом уравнении. Однако ясно, что появление Антона Мороза в Псковской области неслучайно. Мы будем внимательно наблюдать за развитием событий.

Александр Савенко

Фото: anton-moroz.ru

Источник: Псковская Лента Новостей
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