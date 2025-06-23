Политика

Александр Хлопков: Псковские депутаты позитивно восприняли доклад губернатора

Депутаты Псковского областного Собрания восприняли позитивно доклад губернатора Михаила Ведерникова о социально-экономическом положении Псковской области. Таким мнением поделился главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM).

«Не так давно губернатор выступил с информацией о том, какие были достижения и результаты за прошлый год. В этом достаточно емком и насыщенным информацией выступлении изложен фундамент стабильности. Те задачи, которые ранее ставились, были решены. Хотя достижения, которые за этот период произошли в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве новых объектов, в ремонте, в создании и восстановлении общественных пространств, дворовых территорий, дорожных дорожного покрытия не были лишены и факторов нестабильности», — сказал он.

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По мнению Александра Хлопкова, «нестабильность» была связана с затянувшимся ремонтом некоторых общеобразовательных учреждений.

«Если посмотреть это выступление в стенограмме, это очень небольшой документ, но он содержит большой массив информации и позволяет взглянуть на ситуацию в области широкими мазками, как на картину. Мне, как к главному федеральному инспектору, сведения об этих мероприятиях и их реализации поступают на каждодневной основе. Но когда ты видишь это все в комплексе, это, конечно, создает ощущение внутренней стабильности и развития», – добавил главный федеральный инспектор по Псковской области.

В ответ на вопрос о тенденции последних лет к исключительно комплиментарной оценки депутатами деятельности властей и отсутствию острых вопросов к представителям правительства, в том числе к губернатору, Александр Хлопков ответил, что часто присутствует на сессиях Собрания и слышит от депутатов как острые вопросы, так и замечания.

«Они выступают с критическими замечаниями, отмечают проблемы, но на них есть реакция. Депутаты и острые вопросы озвучивают тоже. Возможно, когда депутаты услышали доклад губернатора, восприняли его позитивно, так как там было много хорошего. Я общаюсь с коллегами-депутатами и в приемной президента всегда открыто. Ко мне никто с проблемой, что гайки им закрутили, даже в частном порядке не обращался», — заключил он.