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«Гонки по вертикали»: другая политическая реальность

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Отчет губернатора. У единороссов нет вопросов, у оппозиции - тоже.

Противостояние по вертикали. Что нового в великолукском кейсе?

«Международная панорама». Чем объясняется изменение тематики выступлений яблочника Льва Шлосберга*.

На календаре начало июня, и это время ежегодных отчетов руководителей региона. Традиция подбивать бабки перед депутатами областного Собрания у псковских губернаторов существует полтора десятилетия. И если вспоминать выступления 10-15-летней давности, то это были настоящие экзамены для губернатора Андрея Турчака - такая форма коммуникации не только с народными избранниками, но и в целом с региональными элитами. Проходило это общение зачастую непросто, не всё тут бывало гладко, порой звучали очень острые вопросы и давались нелицеприятные оценки, прежде всего оппозицией - например, ныне покойным первым секретарем обкома КПРФ Александром Роговым, в то время воинственным и в любой момент готовым на демарш эсером Олегом Брячаком или яблочником, ныне внесенным в реестр иноагентов Львом Шлосбергом*. Где-то их критика была справедливой и обоснованной, где-то выглядела как проявление политической борьбы и желание представить сделанное властью не заслуживающей внимания мелочью, а сказанное губернатором - откровенной глупостью.

- Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»).

Губернатор тоже не оставался в долгу. Зачастую жестко отвечал на выпады, бывало, навешивал ярлыки, где тонко, а где и не очень, троллил оппонентов. Как тут не вспомнить вошедшее в историю «Как говорят у ВАС в Одессе» в ответ на реплику тогдашнего лидера псковского «Яблока». Вот такими запомнились те отчеты в первой половине 2010-х.

Однако в последние годы, с наступлением новой политической реальности, о которой мы говорили неоднократно, губернаторские выступления в областном Собрании депутатов стали совершенно иными и постепенно превратились в эдакий легитимизированный церемониал поддержки власти.

Собирается региональное сообщество - и демонстрирует свое одобрение действиям высшего должностного лица. Такой ежегодный плебисцит с выражением доверия. Всё тут заранее известно, все ходы расписаны, никаких особых неожиданностей быть не должно (их и не бывает), каждый выполняет свою роль, и все вместе высказывают благодарность. С каждым разом острых вопросов от депутатов звучит всё меньше, и даже представители оппозиции - того же «Яблока» - их почти не задают. Ибо едва ли не любое проявление инициативы воспринимается как фронда - и тут можно нарваться на неприятности. Как это было, например, год назад, когда яблочник Артур Гайдук задал вопрос о бомбоубежищах и получил даже не ответ, а скорее ответку - отрицательную характеристику «Яблока»: мол, это «партия иностранных агентов, агент на иноагенте и иноагентом погоняет».

Так что, отчеты - это достаточно яркое свидетельство того, что произошло в региональной политике. Если раньше губернатор и элиты обменивались мнениями, задавали вопросы, общались порой чуть ли не по-панибратски, то теперь - всё совершенно по-другому. Кому-то это не очень нравится, а кто-то (если послушать сегодня комментарии) приветствует двумя руками, в очередной раз повторяя: дескать, кому нужны эти политические шоу, препирательства и обмен колкостями, словом, всё то, что мы наблюдали прежде? Зато теперь в выступлениях губернатора и депутатов (начиная со спикера Александра Котова и заканчивая представителями «системной оппозиции») всё четко и по делу - глава региона подводит итоги, фиксирует ежегодный рост бюджета, обозначает новые направления и проекты, звучат благодарности - чего ж вам не нравится-то?!

Кроме того, есть магическое понятие «встречи с фракциями», на которых якобы поднимаются острые вопросы, но прессу и общественников туда не зовут.

Вот и сегодня губернатор Михаил Ведерников выступил с обстоятельным докладом, демонстрировал уверенность, предъявил конкретные результаты работы и основные достижения, говорил про точки роста, пути решения проблем и увеличивающиеся суммы консолидированного бюджета. Отметил, что основным драйвером роста бюджета снова стали собственные налоговые и неналоговые доходы. Ожидаемо благодарил депутатов за совместную работу.

Те в свою очередь отвечали взаимностью - и вопросов не задавали. Объясняют это тем, что волнующие их темы поднимались на предшествовавших отчету встречах губернатора с фракциями. Так что, кроме яблочника Артура Гайдука, этой возможностью на сессии никто не воспользовался. При этом депутаты много благодарили, опять же, кроме яблочника, всячески демонстрировали благожелательность, а Олег Брячак еще и книжку передал от своего партийного лидера Сергея Миронова.

Тем временем продолжается противостояние областной власти и руководства Великих Лук. В последнее время мы не раз обращались к этой теме, анализировали ход процессов и обсуждали жесткие критические заявления из Дома Советов, поводом для которых стало апрельское отключение отопления в «южной столице». Противостояние областников и великолучан давнее, много чего происходило в этом смысле почти за два десятилетия, а в этом году был его пик. В определенный момент политический блок регионального правительства задействовал едва ли не по максимуму свои медиактивы. Намедни подключился даже один из руководителей госмедиахолдинга, бывалый пропагандист Александр Машкарин - так сказать, закатал рукава и в кое-то веки выдал про плохую работу с обращениями граждан, выражаясь его словами, великолукскую беду и нерадивое городское руководство. При этом, насколько известно, великолукские власти на вопросы жителей и обозначение проблем отвечают в том смысле, что это область им не дает денег - отсюда, собственно, и проблемы. Понятно, что такая реакция на обращения граждан официально нигде не отражается, в общей статистике ответов на обращения не учитывается. В публичной плоскости власти Великих Лук по поводу наездов областников, считай, никак не рефлексируют. Если и отвечают на критику, то в духе: делаем всё по закону. Ну а что касается выпадов в госСМИ, то как давно известно, в южной столице издания госмедиахолдинга не читают - там читают «Великолукскую правду».

- И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет (из фильма «Собачье сердце»)

И еще несколько слов о Великих Луках. В минувшую пятницу гордума вынужденно приняла поправки в Устав города, устанавливающие одноглавую модель управления муниципальным образованием. Поправки приводят документ в соответствие с областным законодательством, которое ранее в Пскове и Великих Луках установило одноглавую модель управления. Соответствующие законы региональные парламентарии приняли полгода назад - проведенная тогда политическим блоком областного правительства операция стала полной неожиданностью для великолукского руководства. Так что, теперь глава Великих Лук будет избираться депутатами гордумы из числа кандидатов, предлагаемых губернатором области. Думу будет возглавлять председатель - без приставки «глава города». Таким образом, вводится модель, аналогичная той, что несколько лет назад была введена в Пскове. В качестве комментария к этому отмечу, что с принятием поправок в Устав великолукские депутаты дотянули до последнего - приняли уже «на флажке», прекрасно понимая, что если не сделать этого до дедлайна - отреагирует прокуратура.

А что дальше? С большой долей уверенности можно прогнозировать, что в ближайшие пару лет изменений в модели управления городом не произойдет, то есть до 2027-го - года выборов в гордуму всё останется как есть. А там - еще неизвестно, что будет, как говорится, или ишак помрет, или падишах.

В эфире радио «ПЛН FM» программа «Гонки по вертикали», мы подводим итоги минувшей недели и обсуждаем темы сегодняшнего дня. Напомню, в областном Собрании депутатов во вторник с отчетом о деятельности правительства региона выступил губернатор, и, как мы уже отметили, ожидаемо обошлось без острых вопросов. Почему так происходит? Как пел Владимир Высоцкий, настоящих буйных мало - вот и нету вожаков. Упомянутый сегодня коммунист Рогов уже в мире ином, прежде воинственно настроенный по отношению к Турчаку Олег Брячак присягнул команде нынешнего губернатора, яблочник Шлосберг* - иноагент и уже давно вне областного Собрания.

Он, кстати, был одним из последних, кто мог выступить с жесткой критикой губернатора и в целом происходящего в области. Однако уже много месяцев Лев Маркович практически не высказывается по региональным темам - не критикует первых лиц правительства и облизбиркома, не рассуждает на тему объединения районных больниц, даже не комментирует уход с поста главы Дновского муниципального округа Михаила Шауркина, когда-то избранного при поддержке «Яблока», а потом почти сразу ставшего лидером дновских единороссов.

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Вместо этого экс-лидер псковского «Яблока» в интернете рассуждает на международные темы - про Россию и Украину, США, Китай, БРИКС и ЕС, взаимоотношения Трампа и Маска, события планетарного масштаба.

- А что вообще в мире делается?

- Стабильности нет, террористы опять захватили самолет (из фильма «Москва слезам не верит»).

Временами псковский политолог-международник рассуждает интересно, ярко, образно, но всё это далеко от региональной повестки. И в целом мы отмечаем, что он, еще в прошлом году зарубавшийся с релокантами и нападавший на пресловутую «партию крови», стал более умеренным. Предположим, что такие перемены могут быть обусловлены несколькими причинами - выскажем пару версий.

Во-первых, произошедшее может объясняться статусом иностранного агента, из-за чего Лев Шлосберг* дистанцируется от региональных дел. Как показывает практика, заниматься политикой в этом статусе, оставаясь в стране, практически невозможно. Вероятно, и в «Яблоке» есть установка - иноагентам отойти от публичных партийных дел. Иначе говоря, их попросили не светиться в политической борьбе.

Согласно другой версии, изменения могут быть связаны с возбужденным в отношении зампредседателя «Яблока» уголовным делом.

Насколько нам известно, Лев Шлосберг* считает, что дело инспирировано лично псковским губернатором. И, возможно, оппозиционер просто не хочет своими комментариями и активностью усугублять ситуацию. Кстати, обвинявшие его в изменении позиции по российско-украинскому конфликту релоканты объясняли это изменение как раз уголовным делом. Так или иначе, Лев Шлосберг* всё последнее время старается аккуратно проходить между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, не позволяет себе нападок на власти, с другой - не нападает и на киевский режим, не видели, чтоб осуждал публично теракты в России накануне возобновления стамбульских переговоров, но при этом высказывает слова соболезнования. Несмотря на его достаточно взвешенную позицию, пока ему это не особо помогло. В том смысле, что рассмотрение уголовного дела в суде. Процесс продолжается. Если у кого-то были иллюзии, что изменение публичной позиции яблочника может положительно повлиять на его перспективы в суде, то нет: там всё по-прежнему.

Так или иначе, в псковском «Яблоке» в этих условиях произошла смена лидерства. Если прежде всем было понятно, кто там главный и принимает решения, то теперь партийцы уже говорят о коллегиальном руководстве, более заметной роли председателя Артура Гайдука и его заместительницы Яны Ивановой и отсутствии одного явного лидера. Впрочем, даже уход в тень внесенных в реестр иноагентов Льва Шлосберга* и Николая Кузьмина*, похоже, никак не повлиял на отношение регионального руководства к этой партии - оно остается крайне негативным. По мнению некоторых наблюдателей, одна из причин этого - в том, что псковские яблочники так и не дистанцировались публично от релокантов из числа бывших псковских журналистов и блогеров. Сколько раз мы не спрашивали лидеров реготделения партии на эту тему - столько раз получали весьма уклончивые ответы. Так публично и не дистанцировались. Сейчас кстати мы наблюдаем следующее: релокантские паблики, что касается затрагиваемых тем, фактически синхронизировались с ресурсами псковских яблочников. Будем наблюдать за дальнейшим развитием событий. А в «Яблоке» тем временем начали очередную кампанию по поиску кандидатов на муниципальные выборы. Посмотрим, как яблочникам удастся провести предвыборный марафон на третий год СВО и фактически без участия своего бессменного лидера. Понятно, что власть будет ставить палки в колеса. Поглядим, что из этого выйдет.

На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области и областного Собрания депутатов.

* Министерством юстиции РФ внесен в реестр иностранных агентов