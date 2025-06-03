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Общество

Акцент на главном — губернатор отчитался о деятельности правительства за 2024 год

03.06.2025 17:31|ПсковКомментариев: 0

3 июня на 45-й сессии Псковского областного Собрания губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с традиционным отчетом о деятельности правительства региона за 2024 год.

 

«Сразу отмечу, что большую часть проблемных вопросов мы с вами детально обсудили вчера на встрече с фракциями. Кроме этого, исхожу из того, что мы работаем вместе, в постоянном диалоге и взаимодействии. Поэтому в рамках отчёта не буду глубоко погружаться в детали, а сделаю акцент на главном», - сказал глава региона.

Финансы и экономика: закончили год на подъеме

По традиции губернатор начал с финансового блока. «В 2023 году у нас был зафиксирован самый значительный годовой рост доходов консолидированного бюджета за всю современную историю Псковской области. И даже на таком фоне 2024 год мы закончили на подъеме. Итоговый показатель по доходам консолидированного бюджета –  71,3 млрд рублей или 101,6% к 2023-му году. Хочу обратить ваше внимание на то, что это произошло на фоне уменьшения объёма безвозмездных перечислений из федерального бюджета. За год они сократились на 3,5 млрд», - сообщил Михаил Ведерников.

По его словам, основным драйвером роста снова стали собственные налоговые и неналоговые доходы. «Они выросли на 4,6 млрд рублей, или на 11,9%. И именно это помогло выйти на положительный результат», - сказал Михаил Ведерников.

В прошлом году на 3 млрд рублей (или на 21%) вырос налог на доходы физических лиц. На 613 млн увеличились доходы с уплаты акцизов. Это +7% к предыдущему периоду.

И что особенно важно: как и в 2023-м году, существенно выросли неналоговые доходы.

А именно: + 60 млн по платежам за пользование природными ресурсами;

+ 180 млн к доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности; И ещё + почти 200 млн по возмещению ущерба и штрафам.

«Всё это не могло не отразиться на госдолге. Сейчас он на самом низком с 2017 года уровне.

В абсолютных цифрах на 1 января 2025 года он составил 18,9 млрд рублей (минус 1,8 млрд за год). Благодаря поддержке нашего президента и правительства России, чьи решения нам помогли существенно снизить уровень госдолга, мы, по сути, успешно прошли процедуру финансового оздоровления»,- подчеркнул глава региона.

По словам главы региона, основные показатели экономики в 2024 году позволяют рассчитывать на дальнейшее укрепление налоговой базы. «Псковская область по итогам прошлого года стала первым регионом в России по индексу сельскохозяйственного производства – он составил 132%. Хорошие результаты показывает и промышленность – индекс 107,7% (выше среднероссийских 104,6%). Мы по-прежнему остаёмся одним из самых динамично развивающихся регионов страны», - отметил Михаил Ведерников.

На сопровождении нашего Фонда инвестиционного развития находятся более 45 инвестиционных проектов на общую сумму 56 млрд руб. Результатом их реализации станет создание более 3200 рабочих мест к 2030 году и дополнительное поступление в бюджет ещё порядка 1,5 млрд налоговых отчислений ежегодно.

Нацпроекты: почти 100% эффективности

Ещё одна важная тема прошлого года – завершение первого цикла нацпроектов. «По эффективности использования средств, то есть, по кассовому освоению Псковская область все 6 лет стабильно улучшала свои результаты. В прошлом году это были рекордные 99,78%. Это второй результат по Северо-Западу. Мы уступили только Санкт-Петербургу, у которого 100%», - рассказал Михаил Ведерников.

В прошлом году на региональные проекты было направлено 12,6 млрд. Глава региона рассказал о результатах этой работы.

Демография: модернизированы 27 отделений занятости, трудоустроено 3200 человек; почти 1400 многодетных семей получили выплаты.

Культура: капитально отремонтированы ДК и 2 школы искусств, создана модельная библиотека, оборудован музей, создан виртуальный концертный зал.

Здравоохранение: выполнено 116 вылетов санитарной авиации, приобретено 2357 единиц оборудования, включая МРТ, построено 27 ФАПов и амбулатория, отремонтировано 25 медучреждений.

Туризм: создано 174 гостиничных номера, обустроен туристический центр Пскова.

Жилье: благоустроено 39 общественных и 1 дворовая территория, реализован проект-победитель всероссийского конкурса (парк «Лукоморье» в Пушкинских Горах; 80 млн рублей).

Приведено в нормативное состояние более 210 км дорог и 8 мостов. Объём дорожного фонда в прошлом году обновил рекорд и составил 13,9 млрд рублей.

Образование: открыты 7 «Точек роста», 3 технопарка «Кванториум», «IT-куб», создано 420 мест доп. образования, отремонтированы 6 спортзалов, создана цифровая среда в 33 учреждениях.

Образование: успехи и проблемы

Михаил Ведерников отметил, что в 2024 году финансирование сферы достигло 17,4 млрд рублей. «Все ключевые результаты были достигнуты. Отдельно хочу обратить внимание, что по результатам Единого государственного экзамена 38 учащихся набрали 100 баллов, а 5 участников показали результат в 200 баллов. Это лучший результат в регионе за весь период проведения ЕГЭ. И, конечно, это напрямую свидетельствует о росте эффективности сферы образования», - отметил он.

Что касается развития инфраструктуры – срок сдачи 6 объектов сдвинулся вправо.

Причин достаточно много, но основные – это удорожание строительства, необходимость корректировки проектно-сметной документации и поиск недостающих ресурсов.

Здравоохранение: снижение дефицита кадров

Финансирование здравоохранения составило 8,9 млрд рублей, из которых почти 600 млн направлено на закупку оборудования. «Важно, что мы сохранили тенденцию к снижению дефицита медицинских кадров. Положительная динамика в сфере обеспечения медицинскими кадрами – это результат действия нашей региональной «программы». По ней для поддержки медицинских работников предоставлено 9 служебных квартир, компенсации за найм жилья получили 100 медиков, а 7 врачам оказана помощь в выплате ипотеки.

Благодаря реализуемым мерам поддержки в 2024 году впервые трудоустроены 95 врачей и 128 средних медработников», - рассказал глава региона.

Дефицит кадров на 1 января 2024 года – 305 врачей и 426 средних медработников.

На 1 января 2025 года – 289 врачей и 258 средних медицинских работников.

Культура: масштабные фестивали

Михаил Ведерников сообщил, что по линии культуры введен в эксплуатацию Центр культурного развития в Острове, реконструирована библиотека имени Василёва, проведены крупные мероприятия: фестиваль русской музыки (6 тыс. зрителей); кинофестиваль «Западные ворота» (8 тыс. зрителей); эногастрономическая ярмарка «Виноград» (100 тыс. посетителей).

«В 2023 году Псковская область прошла конкурсный отбор на реализацию программы «Регион для молодых» и получила субсидию в размере 106 млн рублей. Благодаря этому в прошлом году мы создали новый современный региональный Дом молодёжи площадью более 3 тыс. кв. м. Официальное открытие состоялось в этом году», - рассказал он.

Строительство жилья и поддержка детей-сирот

«В прошлом году введено 361,7 тыс. кв. метров жилья, это на 18% выше планового показателя», - отчитался губернатор.

Также, по его словам, в рамках реализации федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов РФ» в Пскове началась реконструкция котельной № 9 с заменой трёх существующих газомазутных котлов. На благоустройство 40 общественных и дворовых территорий направлено почти 300 млн.

«Отдельно отмечу, что в прошлом году мы превысили запланированные результаты в части обеспечения жильём детей-сирот. За счёт федеральной субсидии по соглашению с Минстроем необходимо было обеспечить 31 ребёнка. Этот показатель был перевыполнен, и мы приобрели 37 помещений. Кроме того, в бюджете области были предусмотрены дополнительные лимиты в размере почти 270 млн. Данные средства позволили дополнительно приобрести ещё 109 помещений.

Наконец, в прошлом году состоялась передача квартир, построенных в Пскове в 2023 году. Это 84 квартиры по ул. Лермонтова и ул. Гдовской»,- рассказал он, отметив, что очередь детей-сирот на получение жилья по-прежнему очень большая – в ней состоит более 2 тыс. человек. Тем не менее, регион постепенно двигается в сторону её уменьшения.

«Чистая вода» и экология

В прошлом году доля населения с качественной питьевой водой составила 85,4% (+1,3%). 

Построено и реконструировано 12 объектов водоснабжения, включая станцию биохимической очистки в Великих Луках, модульные станции в деревнях Родина, Дубрава-1 и Дорожное.

По нацпроекту «Экология» обустроено 35 контейнерных площадок в Печорском и Пушкиногорском районах. Продолжено строительство экотехнопарка в Палкинском районе.

«От депутатов поступило много вопросов по теме завершения этого объекта. В деталях мы это обсудили на фракциях, но сейчас тоже скажу несколько слов. Из-за роста стоимости импортного оборудования, необходимости замены отдельных элементов на отечественные, а также корректировки ПСД стоимость объекта выросла. Поэтому для завершения проекта нам потребовался крупный кредит. С учётом текущей ключевой ставки, такой шаг для нас был бы очень болезненным.Поэтому мы максимально привлекаем федеральные и собственные ресурсы для продолжения строительства, а параллельно ведём переговоры с банками. Это и вызвало перенос сроков строительства объекта», - пояснил он.

Развитие аэропорта

Отдельно глава региона остановился на вопросах транспорта, прежде всего, на развитии аэропорта. «Пассажиропоток по всем направлениям составил 163,5 тыс. пассажиров и увеличился по сравнению с 2023 годом на 7,5%. В 2024 году поставлен комплект оборудования для эвакуации воздушных судов, автоматизированная лента для погрузки/выгрузки багажа, 2 единицы комбинированной дорожной машины, 2 трапа.

Ждём документ от Росавиации на использование установленной курсо-глиссадной системы», - рассказал он.

Также он напомнил, что в прошлом году было возобновлено движение пригородных поездов в Республику Беларусь по упрощенной процедуре пограничного контроля. На станции Алёща поезда состыкованы для пересадки на пригородный поезд в Полоцк и далее до любой точки Белоруссии.

Кадры для региона

По словам главы области, прошлый год был отмечен большой работой в части обеспечения региона кадрами в ключевых сферах. Начала работу региональная Корпоративная академия, которая сегодня курирует программы повышения квалификации госслужащих и областную кадровую программу для участников СВО («Герои земли Псковской»). В пилотном режиме заработала программа «Псковский гектар», которая будет использоваться как дополнительный фактор привлечения муниципальных служащих, врачей и учителей.

Вместе с вами мы подготовили и согласовали программу «Земский муниципальный служащий», которая заработала в этом году. «Уверен, что комплексный эффект от принятых решений существенно изменит ситуацию в сфере кадрового обеспечения наиболее дефицитных специальностей», -пояснил он.

Михаил Ведерников отметил, что проблемных моментов достаточно. «Нам нужно ещё многое сделать для улучшения демографии. Немало задач в сфере строительства крупных объектов. Вы знаете, какие амбициозные цели мы поставили перед собой в сфере образования, и как непросто их достичь. Нам нужно максимально эффективно использовать доступные инструменты для дальнейшего укрепления экономки. Завершена муниципальная реформа – но продолжается настройка созданной административной модели. Наконец, нам нужно дальше двигаться в части повышения общего качества жизни населения: от качества медицины, до благоустройства и новых рабочих мест с достойной зарплатой. Мы не скрываем эти проблемы, как и не скрываем свои планы по их постепенному решению.

Искренне рад, что по каждому из этих направлений мы двигаемся вместе с вами – с полной поддержкой, в конструктивном диалоге, советуясь по всем ключевым позициям. Благодарю за такой подход», - сказал глава региона.

Оценка «отлично»

По итогам доклада руководители фракций могли задать вопросы, как это сделал лидер фракции «Яблока» Артур Гайдук, но большинство в своих выступлениях просто поблагодарили губернатора за конструктивную работу.

Резюмировал сказанное председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. «Ежегодно мы заслушиваем отчет деятельности правительства, органов исполнительной власти. Это подведение итогов не только работы правительства, а нашей совместной с вами работы. Прозвучали цифры, которые свидетельствуют об устойчивой динамике развития нашего региона. Мы с вами увидели, что практически по всем направлениям получается развиваться. Понятно, что остается еще большое количество проблем, которые нам предстоит опять же совместно решать. Мы об этих проблемах знаем, часто об этом разговариваем с губернатором, с руководителями исполнительных органов власти», - сказал он.

Александр Котов отметил успешную работу губернатора, правительства в части реализации механизмов привлечения финансовых средств из федерального бюджета путем участия в национальных проектах и государственных программах. «Освоение федеральных средств, которые выделяются на эти цели — почти 100%. Это дает возможность решать насущные проблемы региона, и оставляет надежду, что и в последующие периоды мы можем рассчитывать на помощь федерального бюджета», - подчеркнул он.

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Спикер областного парламента также отметил рост собственных доходов региона. «Это говорит о том, что экономика устойчиво развивается. Индекс роста промышленного производства более 7%, по индексу роста сельскохозяйственного производства мы в лидерах. В части развития сельского хозяйства у нас огромный потенциал, который мы просто обязаны использовать», - сказал Александр Котов.

Также он акцентировал внимание на том, что делается все возможное в части оказания помощи и поддержки военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции: «Многое делаем, чтобы помогать семьям военнослужащих, их родным и близким. Эту работу будем продолжать. Михаил Юрьевич, хочу вас поблагодарить за личную вовлеченность в эту работу».

«Очень важно, что мы работаем вместе. У нас есть возможность конструктивного диалога. Мы с вами как проводники вопросов, проблем, которые нам задают наши избиратели, всегда можем донести эти вопросы до губернатора, до органов исполнительной власти.

Когда мы их решаем в рабочем режиме, каждый день, нам удается добиваться определенных результатов», - подчеркнул Александр Котов.

По его словам, губернатор «очень внимательно реагирует на те вопросы, которые задают наши избиратели, и всегда находит возможность принять соответствующее решение, чтобы они решались как можно быстрее». «Спасибо за работу! Если бы у нас по регламенту была возможность ставить оценки, я бы поставил оценку «отлично», - заключил председатель областного Собрания.

Отчет был принят практически единогласно: 24 депутата проголосовали «за», 1 — «воздержался».

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Теги: #губернатор #отчет #правительство
Источник: Псковская Лента Новостей
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