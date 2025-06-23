Политика

Выдвижение кандидатов на довыборы депутата по округу №3 в Пскове стартует 27 июня

Выдвижение кандидатов на довыборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 стартует уже в пятницу, 27 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания территориальной избирательной комиссии города Пскова.

«С пятницы у нас начинается период выдвижения кандидатов. То есть кандидаты уже начнут представлять свои документы в комиссию», - сказала председатель территориальной избирательной комиссии города Пскова Анна Садовникова.

Также она обратила внимание на режим работы комиссии по приему документов от кандидатов - с 9.30 до 17.30 в рабочие дни.

«Соответственно, ждем кандидатов с пятницы, с 27 июня», - уточнила Анна Садовникова.

Напомним, сегодня депутаты Псковской городской Думы назначили выборы депутата по одномандатному избирательному округу №3 на 14 сентября. Полномочия депутата по округу №3 Ивана Мешкова были прекращены досрочно. На данный момент Иван Мешкой занимает должность главы Гдовского района.

Всего в Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по дополнительным выборам депутатов.