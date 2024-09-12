Полномочия депутата по округу №3 досрочно прекратят на 26-й сессии Псковской городской Думы

Очередная 26-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится 20 сентября в 10.00 в здании гордумы на улице Некрасова, 14. В проект повестки дня сессии включены 22 вопроса, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской Думе.
Депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу №3 Ивана Мешкова. Напомним, на досрочных выборах главы Гдовского района депутат, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Мешков набрал 61,52% голосов.
Также предстоит обсудить вопросы о привлечении кредитных ресурсов в 2024 году, об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие 2024 года и о внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 17 июля 2024 года №433 «Об условиях приватизации муниципального предприятия города Пскова «Центральная городская аптека №2».
Кроме того, депутатам предстоит внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков» и рассмотреть вопрос о представителе муниципального образования «Город Псков» в Совете автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Псков».
Помимо этого, обсудят установку мемориальной доски погибшему в зоне проведения специальной военной операции Николаю Савченко и назначат несколько собраний граждан.