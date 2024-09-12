Общество

Полномочия депутата по округу №3 досрочно прекратят на 26-й сессии Псковской городской Думы

Очередная 26-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится 20 сентября в 10.00 в здании гордумы на улице Некрасова, 14. В проект повестки дня сессии включены 22 вопроса, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской Думе.

Депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу №3 Ивана Мешкова. Напомним, на досрочных выборах главы Гдовского района депутат, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Мешков набрал 61,52% голосов.

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Также предстоит обсудить вопросы о привлечении кредитных ресурсов в 2024 году, об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие 2024 года и о внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 17 июля 2024 года №433 «Об условиях приватизации муниципального предприятия города Пскова «Центральная городская аптека №2».

Кроме того, депутатам предстоит внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков» и рассмотреть вопрос о представителе муниципального образования «Город Псков» в Совете автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Псков».

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На очередной сессии установят границы территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Возрождение», «Уютный двор на Лепешах», «Рижский 67», «Свердлова, 50», «ул. Рубежная», «Народная 39».

Помимо этого, обсудят установку мемориальной доски погибшему в зоне проведения специальной военной операции Николаю Савченко и назначат несколько собраний граждан.