Владимир Цветков избран главой Дновского муниципального округа, стало известно ПЛН от собственного источника.
Ранее Владимир Цветков занимал должность заместителя главы, после был назначен врио.
Напомним, тринадцатую очередную сессию Собрания депутатов Дновского муниципального созвали 4 июля в 11.00 в большом зале администрации. В повестку сессии был включен вопрос об избрании главы Дновского муниципального округа.
Экс-глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин покинул свой пост 30 мая.