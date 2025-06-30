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Политика

Владимир Цветков избран главой Дновского муниципального округа

04.07.2025 12:47|ПсковКомментариев: 0

Владимир Цветков избран главой Дновского муниципального округа, стало известно ПЛН от собственного источника. 

Ранее Владимир Цветков занимал должность заместителя главы, после был назначен врио. 

Напомним, тринадцатую очередную сессию Собрания депутатов Дновского муниципального созвали 4 июля в 11.00 в большом зале администрации. В повестку сессии был включен вопрос об избрании главы Дновского муниципального округа. 

Экс-глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин покинул свой пост 30 мая. 

Пресс-портрет
Шауркин Михаил Николаевич глава Дновского района
Источник: Псковская Лента Новостей
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