Выборы главы Дновского округа пройдут 4 июля

Выборы главы Дновского муниципального округа пройдут 4 июля, данная информация следует из постановления, размещенного на сайте нормативных правовых актов Псковской области.
Созвать тринадцатую очередную сессию Собрания депутатов Дновского муниципального планируют 4 июля в 11.00 в большом зале администрации. В повестку сессии включен вопрос об избрании главы Дновского муниципального округа.
Напомним, экс-глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин покинул свой пост 30 мая. Временно исполняет обязанности главы его заместитель Владимир Цветков.