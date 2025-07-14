Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Псков Летние террасы
Мошенники под видом операторов
Легким десертам — легкая сметана
островичи шагают в будущее
Псковская область 80-летие Победы
Вакансии в «Россетях»
80 лет качества Реставрационных мастерских
Бизнес В Великих Луках
Господин Рейтингомер
В Детском парке 23 июля Фестиваль ЛДПР
ПЛН 25 лет
Комфортные и безопасные
Профсоюзы о производственных травмах
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
 
 
 
ещё Политика 14.07.2025 18:100 Рейтингомер: смена министра, реформа здравоохранения и разрушительный ураган 21.07.2025 18:400 Рейтингомер: митрополит у патриарха, ротация прокуроров и вредная пропаганда госмедиахолдинга 18.07.2025 18:360 Завершается обучение общественных наблюдателей на территории Псковской области 17.07.2025 19:400 В Псковской области проходит обучение общественных наблюдателей к Единому дню голосования 17.07.2025 15:030 Бывший кандидат на пост главы Гдовского района от партии «Яблоко» проиграл суд  17.07.2025 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Депутат областного Собрания Елена Лунгу об итогах парламентского полугодия
 
 
 
Самое популярное 15.07.2025 20:400 В кемпинге для фур в Красном Бору не проснулся уставший дальнобойщик из Пскова 15.07.2025 17:325 Постамент для нового памятника княгине Ольге устанавливают в Пскове 17.07.2025 11:390 Фотофакт: Псковичи собирают чернику ведрами 19.07.2025 17:000 Интерактив: Упавшее дерево на улице Школьной в Пскове не убирают уже почти месяц 14.07.2025 18:100 Рейтингомер: смена министра, реформа здравоохранения и разрушительный ураган
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Рейтингомер: митрополит у патриарха, ротация прокуроров и вредная пропаганда госмедиахолдинга

21.07.2025 18:40|ПсковКомментариев: 0

Салют! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Евгений Васильев

Самую низкую оценку минус пять схлопотал бывший участник выборов главы Гдовского района, яблочник Евгений Васильев. Он в очередной раз проиграл в суде, куда обращался с апелляционной жалобой на отказ в удовлетворении исков.  Разумеется, добиваться своего — право каждого, но эта нескончаемая сага уже порядком утомила. Пора бы экс-кандидату двигаться дальше, заниматься более актуальными вопросами и делать что-то полезное, а не совершать бессмысленные действия.

-4 Игорь Шатурный

Минус четыре ставим вице-губернатору Псковской области Игорю Шатурному за отсутствие публичных действий по поддержке районов, пострадавших от природной стихии. Не знаем, кто тут не дорабатывает — замгубернатора или управление информационной политики, но от господина Шатурного ждем другого. Тем более, что перед глазами примеры других руководителей и политиков, которые активно участвовали в ликвидации последствий урагана — даже притом, что это не их зона ответственности.

-3 Ирина Федорова

Директор государственного медиахолдинга Псковской области Ирина Федорова возвращается в наш рейтинг и получает минус три за систематическую подготовку пропагандистских материалов, которые по факту дискредитируют деятельность власти. Такие материалы дают релокантам повод для стеба и жесткого троллинга в телеграм-каналах, что все имели возможность наблюдать в очередной раз на минувшей неделе.

-2 Дмитрий Михайлов

«Опять двойка» в дневнике секретаря обкома КПРФ Дмитрия Михайлова. Псковские коммунисты очень плохо подготовились к довыборам депутата гордумы в региональной столице, которую курирует товарищ Михайлов. Здесь выдвинут неизвестный персонаж, которого даже представить в пресс-релизе нормально не смогли. В буквальном смысле это ноунейм — зюгановцы не потрудились указать имя кандидата, только ничего не говорящая даже обозревателям фамилия.

-1 Олег Майоров

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Минус один отправляем в Невельский муниципальный округ его главе Олегу Майорову. Так оцениваем ситуацию, при которой местные жители недоумевают и возмущаются в соцсетях: мусор из урн в парке убирается всего два раза в неделю. И это в самом оживленном месте города в летний период. Ну как же так-то, а?! Интересно, а мусорные ведра из своих квартир чиновники тоже пару раз в неделю выносят?

0 Антон Куприков, Герман Васильев

Фото: прокуратура Псковской области

Нейтральную оценку ноль ставим двум участникам ротационного процесса в органах прокуратуры Псковской области. Теперь уже бывший порховский прокурор Антон Куприков получил назначение в Палкинский район. А его коллеге - зампрокурору Бежаницкого района Герману Васильеву дан приказ в Кунью, он назначен на должность прокурора района сроком на 5 лет.

+1 Андрей Маковский

Плюс один заработал депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский. Региональный парламентарий публично и толково выступил против принятия законопроекта о штрафах за поиск запрещенной информации и использование VPN. Как убеждены многие, размытые формулировки поправок позволят записать в преступники миллионы россиян.

+2 Светлана Мельникова

Положительную оценку плюс два ставим директору Псковского музея-заповедника Светлане Мельниковой. В очередной раз отмечаем насыщенную жизнь этого учреждения культуры, его превращение в центр притяжения, обилие ярких событий и информационных поводов. Вот и на минувшей неделе в музее открылась замечательная выставка, посвященная архитектору Юрию Спегальскому.

+3 Виталий Рахманов

Строчкой выше, на +3, расположился руководитель областного управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов. Во-первых, фиксируем, что управленец не боится давать комментарии СМИ, в том числе в прямом эфире, зная, что вопросы будут неудобные. Во-вторых, ставим положительную оценку за способность нормальным русским языком объяснять сложные технические вещи. Виталий Рахманов, можно сказать, олицетворяет образ современного компетентного чиновника. Пожелание одно — чтоб Wi-Fi не пропадал.

+4 Александр Братчиков

Плюс четыре ставим зампредседателя Псковского областного Собрания депутатов Александру Братчикову. Так отмечаем его четко выраженную позицию по вопросу поддержки семей и выступление по итогам правительственного часа, прошедшего в Госдуме под председательством спикера Вячеслава Володина. Как заявил псковский парламентарий, государство и региональные власти должны создавать условия, чтобы семьи были уверены в том, что они смогут не только вырастить детей, но и дать им хорошее образование и поддержать на первых этапах жизни.

+5 Митрополит Матфей

Плюс пять получает митрополит Псковский и Порховский Матфей. Владыка сослужил Патриарху Кириллу за Божественной Литургией в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и освятил новый храм в Пскове. Кроме того, стало известно, что у стен бывшей Псковской духовной семинарии установят памятник святителю Тихону. Тем временем хор псковских священников продолжает восхищать — в этот раз в Волгограде на Мамаевом кургане исполнили песню «Поклонимся великим тем годам». Завораживает не меньше, чем предыдущие выступления хора.

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас транспортный коллапс?
В опросе приняло участие 9 человек
21.07.2025, 19:200 Музей Победы предложил жителям Псковской области создать триколор ко Дню российского флага 21.07.2025, 19:000 Альберт Жалилов представляет сольную программу «Казанова» в псковском отеле «Покровский» 21.07.2025, 18:400 Рейтингомер: митрополит у патриарха, ротация прокуроров и вредная пропаганда госмедиахолдинга 21.07.2025, 18:200 CHANGAN UNI-K: Инструкция по притяжению
21.07.2025, 18:080 «Постскриптум»: Как достучаться до избирателя и грозит ли российской экономике коллапс? ВИДЕО 21.07.2025, 18:060 В Великих Луках возбуждено уголовное дело по факту возгорания бытового газа в жилом многоквартирном доме 21.07.2025, 18:000 Сергей Вострецов: Алгоритм «Без проверки» — это один из примеров заботы о человеке труда с разумным отношением к бизнесу. 21.07.2025, 17:590 Псковичка побывала на летней школе Академии «Меганом»
21.07.2025, 17:500 «Единая Россия» проведет неделю приемов по вопросам образования в Псковской области 21.07.2025, 17:460 Анет Сай выступит на Дне города в Пскове 26 июля 21.07.2025, 17:390 Суд обязал ликвидировать несанкционированную свалку в Дедовичском районе 21.07.2025, 17:320 Спасибо за праздник, друзья!
21.07.2025, 17:290 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 21.07.2025, 17:180 В Великих Луках прошёл второй день велогонок 21.07.2025, 17:090 В МВД пояснили особенности получения виз для лиц из недружестенных стран 21.07.2025, 17:000 Три человека пострадали из-за пьяного водителя в Опочке
21.07.2025, 16:590 Псковская область заняла 72 место по развитию ипотеки 21.07.2025, 16:510 На Северо-Западе России продолжится жаркое лето с температурой до +30 градусов 21.07.2025, 16:450 Фестиваль ЛДПР «Сила корней и крылья перемен» состоится в псковском Детском парке 23 июля 21.07.2025, 16:440 Водитель пострадал при столкновении на встречной полосе дороги Неелово - Кривск
21.07.2025, 16:350 Минтранс рассказал о работе авиакомпаний и аэропортов на фоне ограничений 21.07.2025, 16:280 Концерт «Большой России славный город Псков» пройдет в День города в Зеленом театре 21.07.2025, 16:220 Бесплатные мастер-классы ждут псковичей на пляжном фестивале «Псков молодой – 2025» 21.07.2025, 16:140 Умер художник Виктор Сафронов
21.07.2025, 16:080 «Железные люди»: Директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова о тайм-менеджменте и секретах похудения. ВИДЕО 21.07.2025, 15:520 Кабмин одобрил законопроект о кредитных каникулах за рождение ребенка 21.07.2025, 15:410 Жители Пскова меняют гудки в телефоне на песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой 21.07.2025, 15:350 Выдающиеся успехи студента из Псковской области отметили на Всероссийском студенческом выпускном
21.07.2025, 15:240 Мастер-классы и интерактивы проведут для псковичей на фестивале «Соловьиная ночь» 21.07.2025, 15:180 Дорога, безопасное газоснабжение, спортивная площадка появились в Псковском районе благодаря ТОС 21.07.2025, 15:110 Подозреваемого в краже девяти упаковок сыра задержали росгвардейцы в Великих Луках 21.07.2025, 14:570 В ГД предложили ввести компенсацию за затопленные из-за ливней автомобили
21.07.2025, 14:450 Премьера симфонии «Фрески древнего Пскова» пройдёт в историко-краеведческой библиотеке 21.07.2025, 14:380 В Пскове 23 июля перекроют улицу Кузнецкую 21.07.2025, 14:300 Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться 21.07.2025, 14:230 37 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю
21.07.2025, 14:130 В РФ снизилось число санитарных нарушений в организации детского питания 21.07.2025, 14:040 Олег Брячак: Развиться как ПЛН не смогло ни одно псковское СМИ 21.07.2025, 13:550 Дом на улице Гагарина в Пскове могут не допустить к отопительному сезону 21.07.2025, 13:430 ГП взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах
21.07.2025, 13:370 Пострадавшего при взрыве газа в Великих Луках транспортируют в Псков 21.07.2025, 13:310 В Пустошкинском районе Псковской области прошёл фестиваль «Место Силы» 21.07.2025, 13:230 Водителя грузовика оштрафовали за падение бетонной плиты в Пскове. ФОТО 21.07.2025, 13:060 12 населенных пунктов Стругокрасненского округа остались без электричества
21.07.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 21.07.2025, 12:550 Право пересдать один предмет на ЕГЭ сохранится в 2026 году, заявил Музаев 21.07.2025, 12:470 В Великих Луках проводится проверка по факту возгорания в многоквартирном доме 21.07.2025, 12:420 Мотоциклист госпитализирован после опрокидывания в Пскове
21.07.2025, 12:320 «Постскриптум»: Как достучаться до избирателя и грозит ли российской экономике коллапс? 21.07.2025, 12:260 В ГД одобрили увеличение вдвое штрафов за перевозку детей без автокресел 21.07.2025, 12:220 Минтруд РФ предложил установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. рублей 21.07.2025, 12:200 Горводоканал восстановил водоснабжение в Новоржеве
21.07.2025, 12:150 АО «Федеральная пассажирская компания» внедрила «Цифровую систему управления» с помощью Т1 21.07.2025, 12:100 Опочецкий суд рассмотрит дело о крупной взятке за покровительство по службе 21.07.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» 21.07.2025, 11:440 Хозпостройка горела в псковской деревне Подосьё
21.07.2025, 11:320 Псковичи, призванные на службу в Росгвардию, приняли присягу 21.07.2025, 11:290 Человека госпитализировали в результате взрыва газа в квартире в Великих Луках 21.07.2025, 11:280 Выходной день объявили на нескольких объектах Псковского музея-заповедника 21 июля 21.07.2025, 11:190 В результате взрыва в квартире в Великих Луках есть пострадавшие
21.07.2025, 11:160 Директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова станет гостем программы «Железные люди» 21.07.2025, 11:080 Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Великих Луках 21.07.2025, 11:000 Почти 20 человек получили травмы в ДТП на псковских дорогах на прошлой неделе 21.07.2025, 11:000 Выставка фотокорреспондента ПЛН откроется в Пскове
21.07.2025, 10:440 Росавиация пока не изучает вопрос помощи авиакомпаниям за отмены рейсов 21.07.2025, 10:350 Мужчина пострадал при возгорании автомобиля в псковском СНТ «Великорецкое - 1» 21.07.2025, 10:280 Эксперт рассказал о необходимых действиях при потере смартфонам 21.07.2025, 10:200 KIA сгорела при пожаре в псковской деревне Федоровщина
21.07.2025, 10:100 В МВД рассказали, как повысить безопасность данных на Android 21.07.2025, 10:000 Профессиональное жюри оценит конкурс костюмов на фестивале псковского сап-сёрфинга 21.07.2025, 09:450 58% псковичей согласны пройти проверку на детекторе лжи при приёме на работу 21.07.2025, 09:300 14 человек погибли при падении вахтового автобуса с обрыва в Якутии
21.07.2025, 09:150 Эксперт обозначила главный приоритет современных государств 21.07.2025, 09:000 С 2026 года россиян начнут штрафовать за оплату криптовалютой 21.07.2025, 08:400 Ученые нашли новый источник вспышек в звездных «зародышах» 21.07.2025, 08:210 Туман ожидается в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru