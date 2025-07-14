Политика

Рейтингомер: митрополит у патриарха, ротация прокуроров и вредная пропаганда госмедиахолдинга

Салют! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Евгений Васильев

Самую низкую оценку минус пять схлопотал бывший участник выборов главы Гдовского района, яблочник Евгений Васильев. Он в очередной раз проиграл в суде, куда обращался с апелляционной жалобой на отказ в удовлетворении исков. Разумеется, добиваться своего — право каждого, но эта нескончаемая сага уже порядком утомила. Пора бы экс-кандидату двигаться дальше, заниматься более актуальными вопросами и делать что-то полезное, а не совершать бессмысленные действия.

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-4 Игорь Шатурный

Минус четыре ставим вице-губернатору Псковской области Игорю Шатурному за отсутствие публичных действий по поддержке районов, пострадавших от природной стихии. Не знаем, кто тут не дорабатывает — замгубернатора или управление информационной политики, но от господина Шатурного ждем другого. Тем более, что перед глазами примеры других руководителей и политиков, которые активно участвовали в ликвидации последствий урагана — даже притом, что это не их зона ответственности.

-3 Ирина Федорова

Директор государственного медиахолдинга Псковской области Ирина Федорова возвращается в наш рейтинг и получает минус три за систематическую подготовку пропагандистских материалов, которые по факту дискредитируют деятельность власти. Такие материалы дают релокантам повод для стеба и жесткого троллинга в телеграм-каналах, что все имели возможность наблюдать в очередной раз на минувшей неделе.

-2 Дмитрий Михайлов

«Опять двойка» в дневнике секретаря обкома КПРФ Дмитрия Михайлова. Псковские коммунисты очень плохо подготовились к довыборам депутата гордумы в региональной столице, которую курирует товарищ Михайлов. Здесь выдвинут неизвестный персонаж, которого даже представить в пресс-релизе нормально не смогли. В буквальном смысле это ноунейм — зюгановцы не потрудились указать имя кандидата, только ничего не говорящая даже обозревателям фамилия.

-1 Олег Майоров

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Минус один отправляем в Невельский муниципальный округ его главе Олегу Майорову. Так оцениваем ситуацию, при которой местные жители недоумевают и возмущаются в соцсетях: мусор из урн в парке убирается всего два раза в неделю. И это в самом оживленном месте города в летний период. Ну как же так-то, а?! Интересно, а мусорные ведра из своих квартир чиновники тоже пару раз в неделю выносят?

0 Антон Куприков, Герман Васильев

Фото: прокуратура Псковской области

Нейтральную оценку ноль ставим двум участникам ротационного процесса в органах прокуратуры Псковской области. Теперь уже бывший порховский прокурор Антон Куприков получил назначение в Палкинский район. А его коллеге - зампрокурору Бежаницкого района Герману Васильеву дан приказ в Кунью, он назначен на должность прокурора района сроком на 5 лет.

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+1 Андрей Маковский

Плюс один заработал депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский. Региональный парламентарий публично и толково выступил против принятия законопроекта о штрафах за поиск запрещенной информации и использование VPN. Как убеждены многие, размытые формулировки поправок позволят записать в преступники миллионы россиян.

+2 Светлана Мельникова

Положительную оценку плюс два ставим директору Псковского музея-заповедника Светлане Мельниковой. В очередной раз отмечаем насыщенную жизнь этого учреждения культуры, его превращение в центр притяжения, обилие ярких событий и информационных поводов. Вот и на минувшей неделе в музее открылась замечательная выставка, посвященная архитектору Юрию Спегальскому.

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+3 Виталий Рахманов

Строчкой выше, на +3, расположился руководитель областного управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов. Во-первых, фиксируем, что управленец не боится давать комментарии СМИ, в том числе в прямом эфире, зная, что вопросы будут неудобные. Во-вторых, ставим положительную оценку за способность нормальным русским языком объяснять сложные технические вещи. Виталий Рахманов, можно сказать, олицетворяет образ современного компетентного чиновника. Пожелание одно — чтоб Wi-Fi не пропадал.

+4 Александр Братчиков

Плюс четыре ставим зампредседателя Псковского областного Собрания депутатов Александру Братчикову. Так отмечаем его четко выраженную позицию по вопросу поддержки семей и выступление по итогам правительственного часа, прошедшего в Госдуме под председательством спикера Вячеслава Володина. Как заявил псковский парламентарий, государство и региональные власти должны создавать условия, чтобы семьи были уверены в том, что они смогут не только вырастить детей, но и дать им хорошее образование и поддержать на первых этапах жизни.

+5 Митрополит Матфей

Плюс пять получает митрополит Псковский и Порховский Матфей. Владыка сослужил Патриарху Кириллу за Божественной Литургией в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и освятил новый храм в Пскове. Кроме того, стало известно, что у стен бывшей Псковской духовной семинарии установят памятник святителю Тихону. Тем временем хор псковских священников продолжает восхищать — в этот раз в Волгограде на Мамаевом кургане исполнили песню «Поклонимся великим тем годам». Завораживает не меньше, чем предыдущие выступления хора.

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Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!