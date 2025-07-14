Политика

Бывший кандидат на пост главы Гдовского района от партии «Яблоко» проиграл суд

Бывший кандидат на пост главы Гдовского района от партии «Яблоко» Евгению Васильеву в очередной раз проиграл суд. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, он подавал апелляционную жалобу на отказ суда в удовлетворении исков к 17-ти участковым избирательным комиссиям Гдовского района во время.

Решение Гдовского районного суда оставлено без изменений, в удовлетворении апелляционной жалобы Евгения Васильева отказано.

Напомним, Евгений Васильев обратился с административным исковым заявлением к УИК Гдовского района об отмене решений об итогах голосования на досрочных выборах главы Гдовского района. По его мнению, на участках, где он проиграл во время проведения голосования, были зафиксированы нарушения. В частности, имели место подмена бюллетеней, голосование проходило вне помещения для голосования без уважительных причин, что способствовало подмене бюллетеней, а также было допущено нарушение процедуры подсчета голосов с целью скрытия факта подмены. Истец полагает, что в результате нарушений, допущенных при проведении голосования и установлении его итогов, были существенно искажены результаты выборов.

Представитель УИК в судебном заседании против удовлетворения заявления возражал, указав, что

заявление не содержит сведений о конкретных нарушениях действующего законодательства о выборах;

доводы административного истца о допущенных нарушениях основаны на предположениях;

доказательства нарушений избирательного процесса, вследствие которых не были обеспечены надлежащие условия для подлинно свободного волеизъявления избирателей в итогах голосования, не представлены.

Возражения административного истца в отношении действий УИК связаны исключительно с его несогласием к результатам голосования, затрагивающим его кандидатуру, и итогами досрочных выборов главы Гдовского района на конкретных избирательных участках.

Суд в удовлетворении иска Евгений Васильева отказал.

Напомним, на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году победил кандидат от партии «Единая Россия» Иван Мешков, он набрал 61,52% голосов.