Культура

Выставка о жизни архитектора и реставратора Юрия Спегальского открылась в Псковском музее-заповеднике

Выставка «Великая Отечественная война в судьбе человека: архитектор Юрий Павлович Спегальский» открылась в Псковском музее-заповеднике 17 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Экспозиция посвящена памяти и трудовому подвигу в военное время псковского и ленинградского архитектора-верхолаза, реставратора и художника Юрия Павловича Спегальского. В открытии приняла участие заместитель генерального директора Псковского музея по научной работе Эльвира Королева, а также куратор выставки, старший научный сотрудник сектора новейшей истории исторического отдела Андрей Шершеневич.

«Сегодняшняя выставка – это вершина айсберга, которая позволит раскрыть наследие Юрия Павловича Спегальского. Он сказал сакраментальную фразу, когда в 1956 году давал интервью для "Ленинградской правды": "Я уже 20 лет взбираюсь на разные вершины". Конечно, он говорил о верхолазной работе, но эта фраза как нельзя лучше говорит о его жизненном пути. Юрий Павлович Спегальский – необыкновенный человек, его целеустремленность просто поражает. Если вы обратитесь к его автобиографии, рукописному подлинному документу, представленному на нашей выставке, то увидите, как он сам пишет о том, что интерес и любовь к псковской старине у него проявились еще в школьные годы, и уже тогда он принял решение, что получит образование, которое позволит ему посвятить всю свою жизнь памятникам. Так и произошло. Юрий Павлович взял на себя в годы войны очень величественную и опасную миссию по спасению памятников, спас он не только памятники, но и тысячи жизней ленинградцев», – обратилась к гостям мероприятия Эльвира Королева.

Посетители увидят документы, рисунки, вещи, принадлежавшие Юрию Спегальскому, из коллекции Псковского музея-заповедника. Это и графические работы его знаменитой «патриотической сюиты», созданные в блокадном Ленинграде, и фотографии блокнотных листов его архитектурной азбуки, придуманной в 1943 году на лесозаготовках под Тихвином. Особую ценностью представляют документы, рассказывающие об участии архитектора в маскировочных и других работах во время и после войны.

В выставке приняли участие музеи-партнеры: Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств, Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, Государственный музей городской скульптуры Санкт-Петербурга, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева.

«Сегодня я представляю выставку, которая посвящена Юрию Павловичу Спегальскому как участнику Великой Отечественной войны, поэтому у нас много материала, связанного с Ленинградом. Юрий Павлович не только пскович, но и ленинградец. Эту выставку невозможно было бы представить без партнеров – музеев и архивов», – подчеркнул куратор выставки.

Благодаря музею архитектуры имени А. В. Щусева посетители смогут увидеть воспроизведенный портрет Юрия Павловича, датированный 1942 годом. Автор работы - архитектор блокадного Ленинграда Яков Осипович Рубанчик.

«Портрет Спегальского 1942 года – редчайшая вещь, псковичи этого портрета не видели. Было не совсем понятно, по какой причине Юрий Павлович попал в стационар в 1942 году. А на портрете Рубанчика написано – дистрофия. Там они встретились с Ольгой Константиновной Аршакуни», – рассказал Андрей Шершеневич.

Дополняют экспонаты цифровые и воспроизведенные копии документов – «О внесении во 2-ю часть дворянской родословной книги дворян Печенко с выдачею документов о дворянстве», «Листы переписи (поквартирные карточки) г. Пскова и прилегающих к нему слобод по фамилиям домовладельцев», содержащие сведения о семье Юрия Спегальского из фондов Государственного архива Псковской области. На выставке можно увидеть неизвестные широкой публике копии документов из Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, которые содержат сведения о награждении «архитектора по обмерам» Спегальского медалью «За оборону Ленинграда».

Выставка, посвященная памяти выдающегося псковича, будет работать в фойе второго этажа главного здания Псковского музея-заповедника (Псков, ул. Некрасова, 7) до 15 сентября 2025 года.