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Политика

Валерий Гарбузов об израильско-палестинском конфликте: Сомневаюсь, что Трамп его решит

06.08.2025 16:26|ПсковКомментариев: 0

Президент США Дональд Трамп обещает решить израильско-палестинский конфликт навечно, но есть серьезные сомнения, что этого удастся достичь. Такое мнение высказал член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). 

«Есть некая схожесть (с конфликтом на Украине, - ред.) в событиях, есть схожесть в ситуациях. Но любая историческая ситуация индивидуальна. Другой регион, другие обстоятельства. Было решение Организации Объединенный Наций о создании Палестины, создании Израиля. Вроде это решение должно было быть исполнено в полном объеме, но тогдашнее, первое решение не было исполнено. Поэтому это самый затяжной конфликт в современной истории (длиться порядка 80 лет, - ред.)», - сказал Валерий Гарбузов.  

Член-корреспондент Российской академии наук отметил, что многие историки уже потеряли надежду на урегулирование этого конфликта. «Либо оттуда надо изъять Израиль, либо что-то делать с арабами», - пояснил он.

Но главная особенность в том, что на этой земле арабы и евреи живут вперемешку, подчеркивает Валерий Гарбузов. «Поэтому, конечно, для Израиля все существование в послевоенное время было самым настоящим испытанием, и для арабов существование Израиля в их среде воспринимается, как пощечина арабскому миру. И так происходит десятилетиями, что с этим делать, какого-то конкретного плана нет. Трамп обещает решить эту проблему навечно. Я очень сомневаюсь, что он ее решит», - заключил доктор наук.

Источник: Псковская Лента Новостей
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