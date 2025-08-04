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Политика

Валерий Гарбузов: Трамп — это человек, которому нравится власть без ограничений

06.08.2025 16:52|ПсковКомментариев: 0

Президент США Дональд Трамп — это человек, которому нравится власть без ограничений, такое мнение высказал член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Об отношении Трампа к Европе, Европейскому Союзу, НАТО, здесь он много чего наговорил, и мы знаем, что его главная претензия заключается в содержании США всех оборонительных программ ЕС и НАТО. По его мнению, эти страны должны вносить больший финансовый вклад, чем это было прежде. Особенность Трампа состоит в том, что он представляет собой крайне авторитарную личность, и его индивидуальный авторитаризм переходит и на внутреннюю, и на внешнюю политику. Он разговаривает со своими союзниками так, что они обижаются. Поэтому многие выдвигают претензии именно к поведению Трампа. Потом проходит некоторое время, Трамп понимает, что он где-то погорячился, и начинается какая-то другая "игра", но ее цель та же самая. Требования Трампа изначально безумны, спустя время безумие куда-то уходит», - сказал Валерий Гарбузов.

Доктор наук считает, что «если бы мы исходили из той программы максимум, которая была провозглашена Трампом, то мы бы увидели несбыточность этой программы». «Она не учитывает политические реалии, не учитывает, что власть республиканцам-то не принадлежит, что значительная часть в конгрессе за демократами, они в меньшинстве, но в небольшом, и совершенно реально, что демократы могут вернуться на промежуточных выборах. Да, Трамп останется президентом, но в системе разделенного правления отношения складываются несколько по-другому. Трамп — это человек, которому нравится власть без ограничений. Ему не нравится конгресс, ему нравится система сдержек и противовесов, не нравится, что Верховный суд принимает решения не в его пользу. Ему не нравится вашингтонская бюрократия, без которой невозможно функционирование федеральной исполнительной власти в Вашингтоне. Ему не нравится всё», — подытожил Валерий Гарбузов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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