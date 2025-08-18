Политика

Начинается видеотрансляция дебатов представителей реготделений партий на «ПЛН FM»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию дебатов представителей региональных отделений партий, участвующих в избирательной кампании 2025 года, которые начинаются в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Напомним, вот уже много лет перед каждыми выборами ПЛН проводит круглые столы и дебаты. На сегодняшний разговор были приглашены:

Игорь Дитрих, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов (фракция «Единая Россия»), председатель регионального Совета сторонников партии;

Олег Брячак, депутат областного Собрания, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!»;

Яна Иванова, заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко»;

Павел Бикташев, председатель регионального отделения партии «Родина».

Ведущий дебатов - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко обсудит с ними ситуацию в муниципальных образованиях, в том числе выборы в округах-участниках третьего этапа муниципальной реформы, работу органов местного самоуправления, их проблемы и перспективы.