Политика

Наталья Федорова заняла пост секретаря районного отделения «Единой России»

Главу Псковского района Наталью Федорову выбрали на должность секретаря Псковского районного местного отделения партии «Единая Россия», сообщила глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В своем посте глава поделилась, что состоялась 30-й конференция Псковского районного местного отделения партии «Единая Россия», где подвели итоги минувшего Единого дня голосования, в ходе которого состоялись выборы депутатов Собрания депутатов Псковского муниципального округа I созыва. Наталья Федорова напомнила, что по их результатам «Единая Россия» получила 16 мандатов из 20-ти, в том числе – 10 одномандатных округов.

«Для нашего района это были значимые выборы. Мы определяли состав команды, которая будет работать с перспективой развития округа на ближайшие пять лет и заложит вектор развития территории на дальнейшую перспективу. Партия «Единая Россия» одержала убедительную победу. В преддверии выборов была проделана серьезная работа по отбору кандидатов, все они понимают важность взаимодействия с населением, с обращениями граждан, с сельскими поселениями. Выборы-2025 – это была слаженная командная работа на результат, и он достигнут. Сохранить степень доверия населения нашей команде можно слаженной работой на благо избирателей», - отметила Наталья Федорова.

Также в ходе конференции был рассмотрен вопрос о сложении полномочий секретаря МОП Владимира Яникова.

«Решение принято открытым голосованием. Закрытым голосованием был избран новый секретарь. Однопартийцы доверили мне эту непростую работы. Уважаемые коллеги! Благодарю вас за поддержку», - поделилась Наталья Федорова.

В свою очередь глава района выразила искреннюю благодарность за работу Владимиру Яникову.

«Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество, поскольку Владимир Николаевич остается в партийных органах. Среди задач местного отделения партии на ближайшее время - серьезная избирательная кампания 2026 годы, работа по реализации наказов жителей и исполнению мероприятий народной программы, а также - патриотическое воспитание молодежи и расширение партийных рядов», - заключила Наталья Федорова.