Наталья Федорова заняла пост секретаря районного отделения «Единой России»

Главу Псковского района Наталью Федорову выбрали на должность секретаря Псковского районного местного отделения партии «Единая Россия», сообщила глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
В своем посте глава поделилась, что состоялась 30-й конференция Псковского районного местного отделения партии «Единая Россия», где подвели итоги минувшего Единого дня голосования, в ходе которого состоялись выборы депутатов Собрания депутатов Псковского муниципального округа I созыва. Наталья Федорова напомнила, что по их результатам «Единая Россия» получила 16 мандатов из 20-ти, в том числе – 10 одномандатных округов.
Также в ходе конференции был рассмотрен вопрос о сложении полномочий секретаря МОП Владимира Яникова.
В свою очередь глава района выразила искреннюю благодарность за работу Владимиру Яникову.
«Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество, поскольку Владимир Николаевич остается в партийных органах. Среди задач местного отделения партии на ближайшее время - серьезная избирательная кампания 2026 годы, работа по реализации наказов жителей и исполнению мероприятий народной программы, а также - патриотическое воспитание молодежи и расширение партийных рядов», - заключила Наталья Федорова.