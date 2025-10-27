Политика

«Гайд-парк»: Александр Козловский о работе над бюджетом и задачах псковских единороссов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 октября.

Гость студии — депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о депутатской деятельности на территории Псковской области, о подготовке к принятию федерального бюджета на 2026 год, об основных направлениях работы и задачах регионального отделения «Единой России».